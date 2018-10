Kæk Ellemann til veganer: Jeg er vild med bacon

Miljø- og fødevareminister Jakob-Ellemann Jensen (V) var en kende for kæk, da han blev passet op af en veganer i forbindelse med Folketingets åbning.

Det indrømmer ministeren på Facebook, hvor han samtidig linker til en tydeligt redigeret video, som det såkaldte Veganerparti har lagt op af optrinnet.

- Jeg kan simpelthen ikke udtrykke med ord, hvor vild jeg er med bacon, siger Ellemann i videooptagelsen.

Det udsagn var dog 'lidt for kækt og dumt', erkender Jakob Ellemann Jensen på sin Facebook-profil.

'Folk må spise, hvad de vil. Det gælder både de, der er veganere, og de, der ikke er veganere. Jeg er ikke veganer. Og jeg har det fint med, at folk spiser kød - forudsat naturligvis, at dyrene behandles ordentligt, og at opdrættet sker med respekt og hensyntagen til miljøet', skriver Ellamann og fortsætter:

'Jeg er simpelthen bare træt af, at jeg skal skældes ud over, at jeg og andre spiser kød, fordi nogen har en anden holdning. Derfor svarede jeg den - iøvrigt venlige - unge mand lidt for kækt og dumt under dagens rituelle skærsild mod Slotskirken.'

I videoen, som viser optrinnet i en redigeret udgave, virker medlemmet af Veganerpartiet noget chokeret over ministeren

- Kæft, hvor er det sindssygt, at du siger det, lyder det fra veganeren.

Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar fra Veganerpartiet til sagen.