Kækt opslag om landsholdet: Har I ingen humor?

Så længe det er sjovt, deler den forhenværende minister og nuværende medlem af Folketinget for De Konservative Rasmus Jarlov gerne fake news.

Det skriver han på Twitter.

Her deler politikeren et billede af statsminister Mette Frederiksen (S), der unægteligt ligner et opslag på Instagram, hvor Frederiksen blandt andet 'tipper en 3-2 sejr til Danmark i 3. sæt'.

Rasmus Jarlov har delt et opslag, hvor det ligner, at Mette Frederiksen dummer sig gevaldigt. Foto: Ritzau Scanpix

Opslaget er delt, samtidig med at Danmark mandag aften mødte Irland i en EM-kvalifikationskamp, men skal man tage opslaget for gode varer, så har statsministeren hverken styr på modstander eller sportsgren.

I opslaget ses et billede af Mette Frederiksen efter en løbetur med teksten 'så er det i aften, Spanien skal have tæsk' og 'KOM SÅ DANMARK! til Mikkel Hansen og Co.'.

Men opslaget, der også indeholder hashtagget #folkelig, er satire og stammer fra satiresiden dkpolmemes på Instagram.

I opslaget, Rasmus Jarlov har delt, er dkpolmemes-siden fjernet, og det ser derfor ud til, at opslaget er lavet af Mette Frederiksen.

Helt enig med statsministeren. Kom så, Danmark! pic.twitter.com/BFNxXhZxnG — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) November 18, 2019

Flere personer har kommenteret og liket opslaget. En person skriver blandt andet, at det 'næsten er på niveau med vasketøjsopslaget i pinlighed'.

Ekstra Bladet ville gerne have hørt Rasmus Jarlov, hvad han tænker om de af hans følgere, der tror, at opslaget er ægte, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Til gengæld spørger en Twitter-bruger i samme tråd Jarlov, om han ofte deler fake news, som er satire. Hertil svarer politikeren.

'Hvis det er sjovt, så gør jeg da gerne :-) Har I ingen humor hos socialdemokraterne?'

Det er kun en måned siden, at Mette Frederiksen lavede en ægte landsholds-brøler, da hun var i Parken for at se braget mellem Danmark og Schweiz og af journalister blev bedt om at forudsige kampens resultat.

- Vi talte lige om det på vej herind, og vi tror nok mest på en 1-0 sejr til Danmark. Eller også bliver den 1-1, og så vinder Danmark 2-1 i den forlængede spilletid i sidste ende, lød det frejdigt fra Mette Frederiksen.