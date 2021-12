Kæmpe hykleri: DF's dobbeltspil

Dansk Folkeparti har i et kvart århundrede prædiket lov, orden og barske straffe.

Men nu hvor hjerteveninden Inger Støjberg er idømt 60 dages fængsel, dur det danske retssystem lige pludselig ikke.

Topfolkene i Dansk Folkeparti, formand Kristian Thulesen Dahl og gruppeformand Peter Skaarup, buldrer frem på både sociale og i traditionelle medier og nu her i Ekstra Bladet.

De skyder med skarpt mod Rigsretten og dens dom. Det er en politisk dom, lyder det.

- Det er ikke en retssag, som vi kender den, siger Peter Skaarup.

Partiet vil heller ikke være med til at erklære Inger Støjberg uværdig til Folketinget. Den slags kan kun vælgerne bestemme, lyder det.

Dansk Folkeparti har ellers selv været med til at beslutte, at alle kommunalpolitikere, som får frihedsstraf, er uværdige til at sidde i byråd.

Inger Støjberg med sin advokat, René Offersen, efter dommen mandag. Foto: Anthon Unger

Fundamentet

Strengere straffe til kriminelle har været Peter Skaarups helt store slagnummer igennem et efterhånden langt liv i politik. Men altså ikke i denne sag.

25 ud af 26 dommere idømte mandag Inger Støjberg fængselsstraf.

Dommerpanelet bestod af 13 højesteretsdommere og i alt 19 jurister eller advokater. Alligevel fremturer DF-toppen nu med den pointe, at Rigsretten ikke kan sammenlignes med en almindelige domstol, fordi den er nedsat af Folketinget.

Rigsretten er ellers nedfældet i selveste grundloven som den retsinstans, hvor en minister kan stilles til retligt ansvar.

DF'erne er da også almindeligvis trofaste tilhængere og støtter af grundloven

'Grundloven er selve fundamentet for det danske folkestyre,' lyder det eksempelvis i partiets arbejdsprogram.

Selvom DF-spidserne er sure på Rigsretten, så har DF allerede nu stemt for at sende statsminister Mette Frederiksen (S) for Rigsretten.