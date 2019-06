Kæmpe klimaaftale på plads

Ekstra Bladet erfarer, at der er enighed om, Danmark skal reducere sit CO2-forbrug med 70 procent

Danmark skal reducere sit CO2-forbrug med 70 procent inden 2030. Det erfarer Ekstra Bladet fra et parti til regeringsforhandlingerne.

Det er et reduktionsmål, som både Enhedslisten og SF har budt ind med, mens Socialdemokratiet indtil nu har villet strække sig til at reducere CO2-udslippet med 60 procent.

De radikale, der også vil have CO2-udslippet reduceret med 70 procent, var ikke med til forhandlingerne.

SF's formand Pia Olsen Dyhr erklærede sig efter forhandlingsmødet 'super begejstret' over, at hendes parti sammen med Socialdemokratiet og Enhedslisten nu er enige om den markante reduktion i udslippet af CO2.

- SF har i 40 år kæmpet for, at Danmark skal være i eliten på det grønne område. Det har vi landet her i aften. Vi leverer 70 procents CO2-reduktion i 2030, lød det fra Olsen Dyhr foran Landstingssalen.

- Det betyder, at vi kommer i mål med den store og ambitiøse Paris-aftale om, at klodens temperatur ikke må stige mere end halvanden grad.