Kæmpe lussing til Søren Gade

Ved en intern afstemning i regeringspartiet Venstre mellem partiets EU-kandidater har Søren Gade lidt et opsigtsvækkende nederlag.

Den tidligere forsvarsminister kunne ikke engang blive nummer to på partiets interne opstillingsliste over EU-kandidater.

I stedet blev nummer to på listen Linea Søgaard-Lidell, mens Søren Gade blot blev nummer fire i afstemningen på Venstres EU-landsmøde.

Før mødet stod det allerede klart, at nummer et på listen blev Morten Løkkegaard.

Ved den interne afstemning blev Søren Gade desuden slået af kandidaten Asger Christensen. Lars Løkke Rasmussens søn Bergur Løkke Rasmussen endte som nummer fem på Venstres EU-liste.

- Det er selvfølgelig træls. Jeg gik jo efter at blive nummer to, men nu er det gudskelov ikke her, jeg skal vælges til Europa-Parlamentet. Så så det svært ud. Det er vælgerne, der bestemmer 26. maj, siger Søren Gade.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at alle jo gerne vil være nummer to. Det er ikke tilfældigt. Hvis det ikke havde nogen betydning, så var der vel ikke nogen, som gad at bruge deres liv på at prøve at blive nummer to. Det er da selvfølgelig ærgerligt, at det ikke lykkedes, konstaterer Venstre-profilen.

- Det er altid en fordel at være så langt oppe på listen som muligt. Jeg vil da lyve, hvis jeg siger andet, siger Gade.

Søren Gade i forbindelse med lørdagens EU-landsmøde. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Søren Gade har tidligere gjort sig bemærket med at gå direkte op imod linjen hos spidskandidaten, Morten Lykkegaard. Gade har eksempelvis kaldt det ‘klodset’, når Løkkegaard siger, at partiet skal markedsføre sig som det mest pro-europæiske parti i Danmark.

Aftaler i salen

Adspurgt om han tror, at han politiske linje har haft en betydning for afstemningens resultat svarer Gade:

- Det må du spørge dem om (Venstre-medlemmer, der deltog i afstemningen, red.), siger Gade og understreger, at han overhovedet ikke har tænkt sig at lægge en anden linje for dagen.

- Jeg siger det, jeg mener, så kan jeg også huske, hvad jeg har sagt, siger han.

- Tror du, at der er blevet lavet nogle aftaler her i salen om, at du ikke skulle blive nummer to?

- Selvfølgelig er der blevet lavet nogle aftaler. Ikke om, at det ikke skulle være mig, men aftaler på, hvem der skulle stå som nummer to.

- Ser du det som en reaktion på de ting, du har sagt, hvor du er gået op mod partiet?

- Det må du spørge dem om. Det kan jeg jo ikke afvise, siger Søren Gade.

- Så der er nogen, der koordinere?

- Ja, selvfølgelig. Alle vil have deres kandidat øverst. Det kan I se lykkedes meget fint for nogen bedre end mig.