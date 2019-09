Kæmpe Sass-sviner: - Gå dog hjem til dine børnebørn, Mogens

Henrik Sass Larsens smækker med døren på vej ud af dansk politik. I et interview med Weekendavisen kommer Sass med hårde ord om Socialdemokratiets tidligere formand Mogens Lykketoft.

- Lykketoft kommer med erindringer, hvor han nedgør og sabler ned. Hvad lever han for, kan han aldrig få nok? Han har opnået det hele, ministerposter, formandskab, FN, men igen skal han ødelægge, igen skal han desavouere. Åh, gå dog hjem og pas dine børnebørn, Mogens, jeg er så træt af det, siger Henrik Sass Larsen til Weekendavisen.

I interviewet reagerer Sass på, at Lykketoft i en ny bog kritiserer Helle Thorning-Schmidt, Han kalder hende blandt andet for 'fejlcastet'. Sass forsvarer Thorning-Schmidt og siger i interviewet, at hun lå holdningsmæssigt korrekt.

I stedet vender han sigtekornet mod Mogens Lykketoft, som ifølge ham bar en stor del af ansvaret for at Socialdemokratiet var længe om at komme sig efter valgnederlaget i 2001.Her mistede man nøglerne til Statsministeriet, efter de havde været Poul Nyrup Rasmussens i otte år.

- Han er er nok fejlcastet i rollen som socialdemokrat, siger Henrik Sass Larsen.

Løkke skal ud

Henrik Sass Larsen gør regnskabet op efter en folketingskarriere på næsten 20 år, hvor et af højdepunkterne var årene som erhvervsminister i Thornings regering.

Hans største fortrydelse skal dog findes i forhandlingerne til netop Thorning-regeringen. Her endte han med at kalde Margrethe Vestager og Radikale Venstre tilbage til forhandlingsbordet, hvilket som bekendt endte med et regeringssamarbejde.

Stod det til Sass havde Socialdemokratiet og SF dannet regering uden Radikale Venstre. Et parti som ifølge ham har ændret sig enormt over årene og nu er blevet et parti der alene varetager elitære interesser for akademikere.

I sin politiske svanesang slår Sass i stedet et slag for et samarbejde med Venstre over midten. Det kræver dog, at de får skilt sig af med deres gamle frontfigur.

- Derfor må man også virkelig håbe, at Venstre kommer i gang med at agere som politisk parti, og at Løkke finder noget andet at beskæftige sig med, inden han ødelægger hele partiet. siger Henrik Sass Larsen til Weekendavisen.

Henrik Sass Larsen forlader officielt Folketinget ved udgangen af september. Fra årsskiftet skal han være direktør i brancheorganisationen DVCA.

