'Kæmpe skandale': Vil bremse Mr. Wongs mink-millioner

Han bor i et hus til ca. 92 millioner i Hongkong. Han regner med at kunne sælge sine allerede pelsede minkskind endnu dyrere de næste to år. Og hans selskab, der står til at modtage godt 54 millioner kroner i mink-kompensation, er registreret direkte i skattely.

Den Hongkong-kinesiske rigmand Pat Wong bliver en af de største modtagere af danske kompensations-midler, som Ekstra Bladet har afdækket.

Men en del af pengene kan have kurs direkte mod det notoriske skattely Caymanøerne, hvor Pat Wongs selskab, Kingkey Financial International, der er ultimativ ejer af 12 danske minkfarme, er registreret.

Firmaet ligger i skattely: Mr. Wong scorer danske mink-millioner

Det vil flere partier uden for den brede kompensationsaftale i Folketinget nu til bunds i.

Ekstra Bladets tidligere fotograf Jan Grarup var allerede i 1997 i Hongkong for at fotografere Chun Chao Wong til en historie om rigmænd i den tidligere britiske kronkoloni. Her er Mr. Wong fanget foran sin sorte Ferrari og udsigten over Hongkong Bay. Foto: Jan Grarup

- Det er en kæmpe skandale. Ikke nok med at regeringens lovbrud koster danske skatteborgere milliarder, så sender de også millionbeløb i skattely. Det må ikke ske, siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, til Ekstra Bladet.

DF'eren vil nu kræve fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen (S) på banen.

- I Dansk Folkeparti mener vi, at de her firmaer bør være undtaget fra at modtage penge. Det er nogle slyngler, som reelt ikke kan eller vil Danmark. Nu må regeringen altså lige tænke sig om, lyder det fra Peter Skaarup.

I et spørgsmål til den fungerende erhvervsminister vil Dansk Folkeparti have svar på, hvad der egentlig er gjort for at undgå udbetaling af kompensations-kroner til skattely-lande:

'Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil undgå at sende penge i skattely, når den udbetaler kompensation til minkavlerne? Herunder bedes ministeren redegøre for, hvad regeringen har foretaget sig i udarbejdelsen af kompensationsordningen for at undgå at sende penge i skattely.'

Også Enhedslistens finans- og skatteordfører, Rune Lund, langer kraftigt ud efter aftalen.

'Minkaftalen giver overkompensation i milliardklassen. At overkompensation oven i købet ender hos virksomheder med base i skattely gør aftalen endnu værre,' skriver Rune Lund på Twitter.

Kineser scorer kassen Erstatning for dyr aflivet i 2020 Pat Wongs danske virksomhed UKF Denmark har aflivet og pelset alle dyr i 2020. Derfor får han nul kroner i erstatning, men kan derimod sælge skindene på verdensmarkedet, hvilket han selv vurderer vil være en glimrende forretning i 2021 og 2022. Tabt fremtidig indtjening UKF Denmark har omkring 20.400 avlstæver ifølge Landsbrugsavisen. Hvis omkostningerne udgør samme andel af omsætning, som en minkavler med 'høj omkostning' i kompensationsaftalens beregninger har, ser regnestykket således ud: 20.400 avlstæver gange 333 kr. gange 9 år fratrukket 37 pct. i omkostninger = 38,5 mio. kr. (beløbet er skattefrit) Restværdi af kapitalapparat Hvis Kingkey Financials danske kapitalapparat (bure, stalde, maskiner etc) har samme værdi pr avlstæve som en gennemsnitsavler i kompensationsberegningerne, kan han få erstatning for restværdi af kapitalapparat: 20.400 avlstæver gange 486,89 = 9,9 mio kr. Tempo-bonus Ifølge en selskabsmeddelelse har UKF Denmark aflivet alle mink inden deadlinen 1. december til 30 kr. pr styk. De producerede årligt ca. 200.000 skind. Dermed får de ca. 6 mio. kr. i tempo-bonus.

Erstatning i alt = 54,4 mio kr. En taksator skal afgøre helt præcist, hvad UKF Denmark og i sidste ende Kingkey Financial International modtager i erstatning. Vis mere Luk

Kineser scorer kassen Erstatning for dyr aflivet i 2020 Pat Wongs danske virksomhed UKF Denmark har aflivet og pelset alle dyr i 2020. Derfor får han nul kroner i erstatning, men kan derimod sælge skindene på verdensmarkedet, hvilket han selv vurderer vil være en glimrende forretning i 2021 og 2022. Tabt fremtidig indtjening UKF Denmark har omkring 20.400 avlstæver ifølge Landsbrugsavisen. Hvis omkostningerne udgør samme andel af omsætning, som en minkavler med 'høj omkostning' i kompensationsaftalens beregninger har, ser regnestykket således ud: 20.400 avlstæver gange 333 kr. gange 9 år fratrukket 37 pct. i omkostninger = 38,5 mio. kr. (beløbet er skattefrit) Restværdi af kapitalapparat Hvis Kingkey Financials danske kapitalapparat (bure, stalde, maskiner etc) har samme værdi pr avlstæve som en gennemsnitsavler i kompensationsberegningerne, kan han få erstatning for restværdi af kapitalapparat: 20.400 avlstæver gange 486,89 = 9,9 mio kr. Tempo-bonus Ifølge en selskabsmeddelelse har UKF Denmark aflivet alle mink inden deadlinen 1. december til 30 kr. pr styk. De producerede årligt ca. 200.000 skind. Dermed får de ca. 6 mio. kr. i tempo-bonus.

Erstatning i alt = 54,4 mio kr. En taksator skal afgøre helt præcist, hvad UKF Denmark og i sidste ende Kingkey Financial International modtager i erstatning. Vis mere Luk

Mink-konge scorer kassen