Kæmpe spin-brøler: Forkert person fik mail

Socialdemokratiets angrebsstrategi mod Venstre i forbindelse med forhandlingerne om en ny udligningsreform blev søndag afsløret fra en mail, som Jyllands-Posten var i besiddelse af.

Mailen var sendt fra en pressemedarbejder i Socialdemokratiet til udvalgte politikere fra partiet, spindoktorer og pressemedarbejdere, samt en journalist fra Jyllands-Posten.

Ifølge mediet selv er der sandsynligvis tale om en fejl.

- Jeg tror, det er så simpelt, at en anden Mie skulle have mailen. Men fordi pressemedarbejderen har skrevet til os om andet før, så "ups" får vedkommende sat vores journalist på. Det er en sindssygt uheldig svipser for S, som kan risikere at få store konsekvenser nu, siger Jyllands-Postens politiske redaktør Marchen Neel Gjertsen.

Socialdemokratiet havde ifølge redaktøren ikke selv opdaget fejlen, før Jyllands-Posten kontaktede dem.

Vrede hos Venstre

Siden har det uheldige læk skabt en storm blandt Venstre-medlemmer på Twitter.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, skriver i en sms til Ekstra Bladet, at man forventer en udtalelse fra statsministeren.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, kalder regeringens strategi for et 'fordækt dobbeltspil'. Foto: Martin Sylvest

'Vi bliver ganske enkelt nødt til at vide, om regeringen faktisk ønsker reelle forhandlinger, som de siger udadtil, eller om de ene og alene vil køre et fordækt dobbeltspil, hvor Mette Frederiksen og regeringen er mest optaget af at underminere dem de sidder og forhandler med frem for at lave en ansvarlig aftale, der gør en reel forskel for borgerne og for Danmark'.

'Det bliver regeringen og dermed i sidste ende statsministeren nødt til at svare på - det er hende, der har ansvaret for både regeringen og Socialdemokratiet. Hvis der overhovedet er forskel længere', skriver hun til Ekstra Bladet.

Statsministeriet vil ikke kommentere kritikken fra Venstre. Ministeriet henviser til Finansministeriet eller finansordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

Hverken Finansministeriet eller Social- og Indenrigsministeriet er vendt tilbage. Christian Rabjerg Madsen ønsker ikke at udtale sig ud over det, han har sagt til Jyllands-Posten.

Til mediet siger han, at mailen skal læses som et udtryk for, hvordan man kommer til at diskutere udligningspolitik fremfor proces.

