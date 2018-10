Kæmpe svindelsag kan vokse: 40 års ansættelse undersøges

Socialministeriet undersøger nu langt flere år i sagen om påstået svindel for mindst 111 millioner kroner, hvor en 64-årig kvindelig ansat er sigtet og efterlyst i hele verden.

Det viser fortrolige dokumenter fra Socialministeriet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

De mange millioner er forsvundet mellem 2002 og 2018 fra ministeriets tilskudsadministration til landets mest udsatte, oplyste ministeriet tirsdag.

Men den sigtede kvinde har været ansat siden 1977, og derfor går ministeriet nu langt tilbage i udbetalingerne.

’(...) hvordan kontrolsystemerne over en lang årrække har kunnet svigte, herunder opgøre det samlede økonomiske omfang af underslæbet (også perioden 1977-2002, dvs. hele den pågældende medarbejders ansættelsesperiode)’ står der i de fortroligere dokumenter.

Svindlen skulle blandt andet være foregået ved, at kvinden har overført midler, der var øremærket til udsatte grupper i samfundet til sig selv.

Hun blev under sit mangeårige arbejde i Socialstyrelsens Tilskudsadministration betegnet som superbruger. De mange millioner svarer til, at der er forsvundet knap 600.000 kroner om måneden.

Den mistænkte blev i slutningen af september administrativt bortvist fra jobbet, da hun ikke var fysisk til stede og er nu efterlyst internationalt.

Mens flere undersøgelser er iværksat for at få afdækket, hvordan det har kunnet lade sig gøre - i følge sigtelsen - at overføre penge til sig selv, efterforskes sagen af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet (SØIK) også kendt som Bagmandspolitiet.

En tidligere politiker er dog ikke overrasket over, at det angiveligt har kunnet lade sig gøre at få mindst 111 millioner kroner til at forsvinde.

Puljemidler, der ikke bliver uddelt, kan være svære at spore, mener det tidligere medlem af Folketinget for Venstre Eyvind Vesselbo.

- Der bliver sat penge af samlet. Så bliver der lavet nogen puljer, hvor man kan ansøge. Så vurderer man, hvem der kan få pengene. Men det er ikke sikkert, at man bruger alle pengene, siger Eyvind Vesselbo til Ritzau.

Vesselbo har i en kronik i oktober 2016 Politiken forklaret, at han som socialordfører før har haft svært at spore penge, der ikke bliver brugt i forskellige projekter og puljer. Den kritik gentager Eyvind Vesselbo onsdag.

- Så bliver der et overskud. Og det overskud er der ikke nogen, der har et samlet overblik over. De overskud skulle i princippet gå tilbage til satspuljen eller Finansministeriet, siger Eyvind Vesselbo til Ritzau.

Eyvind Vesselbo forklarer tirsdag til Politiken, at det giver 'gode betingelser' for svindel, hvis man kender systemet godt.

Børne- og Socialministeriet oplyste tirsdag, at den mistænkte kvinde var 'superbruger' i styrelsens system.

Ministeriet har ikke lagt frem, præcis hvordan svindlen er foregået. Politiet efterforsker sagen.