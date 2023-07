Kæmper mod klamt vand: Det er dystre udsigter

Han havde aldrig troet, at de skulle være på samme side.

Men kampen for naturen og i særdeleshed havet har givet Jan Rasmussen nye venner. Kampfæller.

Ekstra Bladet er taget til den lille ø Agersø lige ud for det sydvestlige Sjælland, hvor en krig - dog uden våben - udspiller sig.

I årevis har Jan Rasmussen sammen med ligesindede lokale forsøgt at råbe politikere og magthavere op.

Virksomheden RGS ligger nemlig inde på fastlandet og smadrer havet i området. Det er Jan Rasmussen ikke et sekund i tvivl om. I 2018 indstillede han sit fiskeri. Tilværelsen fik et nyt formål.

- Mange familier har i mange år levet af fiskeriet her på Agersø. Det er slut nu. Det er en uddød havn. Alle bådene er væk. Skibsværftet er forsvundet, fortæller han.

Annonce:

Nu er Jan Rasmussen toneangivende i borgerforeningen Rent Havmiljø Nu!, som sammen med blandt andre Greenpeace forsøger at stoppe virksomhedens udledninger af spildevand i Agersø Sund.

Jan Rasmussen er som tidligere fisker blevet en del af kampen for et rent havmiljø. Foto: Per Rasmussen

Grinet højt

I mange år indgik miljøforkæmpere som Greenpeace ikke ligefrem i Jan Rasmussens aftenbøn. Som fisker har han og mange andre fiskere følt, at miljøforkæmpere som den internationale organisation har manglet forståelse for, at fiskere også har brug for smør på brødet.

Fisker og miljøforkæmper rimer ikke rigtig.

Men det gør det nu. For det er netop, hvad han er.

- Jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg ville være på samme hold som Greenpeace, aldrig. Hvis du havde sagt til mig for nogle år siden, at det ville jeg være, så havde jeg grinet højt ad dig.

- Men sådan er det nu. Og sådan må det være. I hvert fald indtil vi har vundet den her kamp, påpeger han.

Annonce:

Virksomheden RGS' egne målinger viser, at selvom spildevandet, der stammer fra blandt andet den norske olieindustri, er fortyndet med enorme mængder grundvand, så indeholder det utrolige mængder skadelige stoffer. Og det har ødelagt fiskernes arbejdsbetingelser og gjort havet særdeles ufrugtbart.

- Det er sørgeligt, men sandt. Det skyldes forureningen af Agersø Sund, Smålandshavet og Storebælt.

Børn og børnebørn

- De joller, som er her nu, er til salg. Men der er ingen, der vil købe dem. Man kan ikke engang fange en fisk til eget forbrug.

- Hvad tænker du om fremtiden, når du kigger ud over vandet?

- Det er dystre udsigter. Men nu drejer det sig om at få stoppet forureningen fra virksomheden RGS. Vi skal have stoppet den punktkilde. Og det er her og nu, hvis der nogensinde skal komme liv i havet heromkring igen.

- Så du kæmper for fremtiden?

- Det skulle gerne være sådan, at mine børn og børnebørn kan fange en fisk her. Og man skal kunne bade i havet. Hvis det her ikke bliver stoppet, står vi med et badeforbud, siger Jan Rasmussen.

Greenpeace-aktivister forsøger at stoppe leveringen af forurenet vand til virksomheden RGS i Stigsnæs. Foto: Greenpeace/Jason White

Den lille, hyggelige færge mellem Sjælland, Agersø og naboøen Omø. Foto: Finn Franden

En delvis sejr

Det har været en begivenhedsrig uge for Jan Rasmussen og kampen for Agersø Sund.

Annonce:

I starten af ugen var Greenpeace særdeles aktiv i farvandet tæt på hans hjem. Organisationen gennemførte en af sine velkendte aktioner i gummibåde.

Aktivisterne forsøgte at stoppe et af de skibe fra Norge, som anløber havnen i Stigsnæs med forurenet overskudsvand fra olieindustrien. Fire aktivister endte med at blive kortvarigt anholdt. Og fragtskibet kunne slippe af med sin kontroversielle last.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) blev for alvor hvirvlet ind i sagen og måtte på sociale medier tage imod massiv kritik.

Hvorvidt det kan tilskrives presset fra omverdenen eller bare en brat opvågnen til virkeligheden, er ikke til at sige. Men onsdag annoncerede Magnus Heunicke til stor overraskelse for blandt andre Greenpeace og Jan Rasmussen, at spildevandet fra RGS kan betegnes som spildevand 'til bortskaffelse'.

Det betyder i modsætning til tidligere meldinger, at myndighederne formentlig kan stoppe de godkendelser, som hidtil har gjort det muligt for RGS at udlede det klamme vand.

Annonce:

Jan Rasmussen forholder sig skeptisk over for nyheden ud fra devisen: Jeg skal se det, før jeg tror det.

- Dertil er der altså sket for meget i den her sag, konstaterer han og tilføjer:

- Vi har jo haft forrygende travlt med at læse tusindvis af dokumenter i den her sag. Du vil ikke tro, hvor meget der er. Ikke for at spille fandango, men jeg tror altså, at vi hernede har mere styr på indholdet end dem inde i Miljøstyrelsen.

- Den her miljøgodkendelse er jo kun en af flere. RGS får også spildevand fra medicinalindustrien, hvad skal der ske med den? Vi må se, siger han.

I havnen på Agersø ligger stadig mindre fiskerjoller. Men de sejler ikke. Fanger slet ingenting, fortæller Jan Rasmussen til Ekstra Bladets udsendte. Foto: Per Rasmussen

Problemer mange steder

Det ikke kun i Agersø Sund, at der er miljøproblemer i de indre danske farvande. Slet ikke.

Det skrantende havmiljø i de have, sunde og bælter, som mange danskere lever som naboer til, er blevet et større og større emne på Christiansborg. Problemerne tårner sig op.

Annonce:

Adskillige fotografer, organisationer og medier har igennem de seneste år dokumenteret, hvordan havbunden mange steder ligner uddøde ørkner.

Og igen i år er der allerede her tidligt på sommeren registreret iltsvind i Limfjorden og Mariager Fjord. Hos Danmarks Naturfredningsforening er man ikke i tvivl om, at problemerne skyldes landbruget, og de kræver politisk handling.

- Det er et problem, der skal ordnes politisk. Det er et spørgsmål om at begrænse det kvælstof, der udledes.

- Vi har haft en uheldig kombination af en sen vinter, hvor der var meget overskudsnedbør, der skyllede en masse næringsstoffer ud i Limfjorden. Samtidig har vi haft en forsommer, som har været vindstille, tør og solrig. Det er den perfekte storm for at skabe iltsvind, forklarede seniorrådgiver Thyge Nygaard i denne uge over for TV 2 Nord.

Naturfredningsforeningen frygter, at vi på sigt kommer til at se helt døde havområder, hvis ikke politikerne vågner op.

Annonce:

Et andet faresignal er tilbagegangen i ålegræs. Den smukke, langhårede tang er vital for livet i de indre farvande, så forskerne følger dets udvikling tæt.

Den gode nyhed er, at ålegræsset kan gøre comeback, hvis dets levebetingelser genoprettes. Det har et hold unge forskere påvist med et forsøg i Horsens Fjord.

- At det ville gå så godt, er virkelig vanvittigt. Det er vokset som skvalderkål, det er så vildt.

Det fortalte Troels Lange, der er postdoc fra Biologisk Institut på SDU, til Verdens Bedste Nyheder sidste år.

Men det kræver altså, at man ikke bare snakker om problemerne eller sparker dem til hjørne.

Som led i kampen for et bedre havmiljø indførte den socialdemokratiske regering et trawlforbud i centrale dele af de indre farvande. Det forbud er rullet tilbage, indtil en arbejdsgruppe har set på andre muligheder.