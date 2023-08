Kun i Ekstra Bladet

Minkskandalen.

Var det historiens største politiske skandale, der kostede skatteyderne et tocifret milliardbeløb? Var det Mette Frederiksen og hendes embedsværk, der udviste rettidig omhu over for en dødsensfarlig trussel mod folkesundheden? Eller var det en sag, der om handlede om brudt ministeransvar eller om at vinde regeringsmagten, få Frederiksen i Rigsretten eller fremkalde et regeringsskifte?