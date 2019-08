Kære Donald, op med humøret!

Uden held forsøgte Ekstra Bladet at overdrage Orden af Elefanten i Glasbutikken til Donald J. Trump via den amerikanske ambassade i København

Kære Donald J. Trump

Du var ikke hjemme i dag, da vi kom forbi dit lands ambassade her i København, Danmarks hovedstad.

Du kommer heller ikke og besøger os om et par uger, fordi du ikke må have lov at købe Grønland.

Op med humøret, kære Donald!

Der er ingen grund til at hænge med mulen længere. Ethvert frugtbart parforhold har sine op og nedture. Det vil enhver parterapeut kunne bekræfte. Bare lad være med at grabbe dem i skridtet.

Her på Ekstra Bladet vil vi gerne takke dig, fordi du de seneste dage har gjort det lettere for os på avisen at leve op til vort gammel motto; at læse avis, skal ikke være lektier.

Med din indsats for at styrke det dansk-amerikanske forhold har du ikke bare bekræftet vores indbyrdes kærlighed, da han også gjort det meget sjovere at læse vores og andre aviser. Tak, Donald. Det skal ikke være så kedeligt det hele.

Så er der nogen, der siger, at du ikke forstår dig på diplomati. Såsom CNN, New York Times og tidligere statsministre. Men hæng dig ikke i det.

Der var også mange, som sagde, at du ikke interesserede dig for kvinder. At de bare var et sexobjekter for dig. Ja sågar, at du ikke kan tåle at blive sagt imod af en kvinde.

Men du lytter jo tydeligvis tydeligt efter. Grundigt efter. Med nøjsomhed lyttede du, da vores statsminister stemplede dine købsplaner som absurde. Godt hørt, Donald. Du forstår at finde djævlen i detaljen.

Men hey, Donald. Op med humøret.

I skandinavisk børneopdragelse går vi meget ind for, at vi skal lære at sige nej til vores børn. Det skulle skabe hele mennesker, siger de kloge.

Nu sagde vi en enkelt gang nej til dig. Glæd dig over det. Glæd dig over, hvordan det styrker dig frem mod valgkampen mod Gamle Trætte Bernie, som du kalder ham. Op med humøret, gamle jas.

Dine flinke medarbejde på Dag Hammerskjölds Allé ville ikke tage imod vor nyindstiftede Orden af Elefanten i Glasbutikken (på dit sprog hedder det 'like a bull in a china shop', men det giver i denne sammenhæng mening).

Men det gør ikke noget. Vi sender gladeligt både diplom og Morten Ingemanns fine tegning med Post LangtModNord.

Kærlig Hilsen Eksta Bladets redaktion