Kæresten fik feriepenge - Claus fik nul kr. i førtidspension til jul

Bliver du eller din partner straffet for at tage coronavagter, og er du klar til at stå frem ligesom Claus Larsen, så skriv til kbl@eb.dk

Kort før jul fik Claus Larsen et ubehageligt brev fra Udbetaling Danmark.

Der stod et stort rundt nul under udbetaling af førtidspension i december, viser dokumenter fra Udbetaling Danmark, som Ekstra Bladet har set.

- Det påvirker mig meget psykisk, fordi jeg er pensioneret med ptsd (posttraumatisk stressforstyrrelse, red.), og den usikkerhed, Udbetaling Danmark giver os, giver en masse uro i min krop, siger Claus Larsen.

- Jeg var selvstændig, da jeg fra den ene til den anden måtte lægge mig syg uden mulighed for at komme tilbage til arbejdsmarkedet, fortæller han.

Gjorde som Mette sagde

Normalt får 54-årige Claus Larsen fra Rødding omkring 15.000 kroner i førtidspension før skat om måneden.

Men fordi han flyttede sammen med kæresten 1. november 2020, og hun gjorde, som statsminister Mette Frederiksen (S) ønskede, så røg førtidspensionen.

Claus' kæreste knoklede som sygeplejerske i hjemmeplejen og fik sine feriepenge udbetalt, så hjulene kunne holdes i gang under corona-pandemien.

Fordi de boede samme, skulle kærestens indtægt i november og december - 84.000 kr. - modregnes Claus Larsens førtidspension.

Udbetaling Danmark udregnede, at Claus Larsen skulle have 14.300 kroner i førtidspension i alt i de to måneder. Og da han allerede havde fået 15.000 kroner i november, blev det et rundt nul i december.

Claus Larsens førtidspension Beregning af pension for 1. november 2020 til 31.december 2020 Din samlevers indkomst 84.081 kr. Der ses bort fra: 42.412 kr. samlevers indkomst til beregning 41.669 kr. Din indkomst udover pensionen: 39.967 kr. Indkomst nedrundet til nærmeste 100 kr. 81.600 kr. Fradrag/indkomstgrænse: 21.233 kr. Indkomstgrundlag: 60.367 kr. Satsen for fuld pension (16.229 kr.* 2 måneder) 32.458 kr. Nedsættelse af pension (30 % af 60.367 kr. =) - 18.110 kr. Berettiget til pension 14.348 kr. Kilde: Udbetaling Danmark Vis mere Luk

Mette Frederiksen sagde 'tak for indsatsen' til kæresten med den ene hånd, og tog Claus Larsens førtidspension med den anden.

Mettes tak, men nej tak Statsminister Mette Frederiksen har flere gange takket ansatte i frontlinjen mod corona, siden landet lukkede ned på grund af den smitsomme virus. - En kæmpe tak til alle jer, der arbejder i vores sundhedsvæsen. Til alle jer i ældreplejen. Til alle jer, der passer på udsatte og sårbare borgere. Corona har stillet helt særlige krav til personalet i frontlinjen, sagde Mette Frederiksen ved Folketingets afslutningsdebat, 22. juni 2020. Men coronaheltene får ingen hjælp, sagde statsministeren, der talte om 'enkeltsager' i folketingssalen 19. januar 2021. - Det er, fordi vi har et gammelt hæderkronet princip i Danmark, hvor - hvis man kan forsørge sig selv - så skal man gøre det, forklarede statsministeren. Vis mere Luk

Regeringen skal tage fat

I 2021 forventer Claus Larsen at få udbetalt omkring 8000 kroner om måneden i førtidspension, fordi staten regner med, at kæresten tjener 450.000 kroner om året før skat. De 70.000 kroner er ekstra vagter.

Hvis kæresten tager de ekstra vagter i hjemmeplejen, så modregner staten nemlig 30 kroner i Claus Larsens førtidspension for hver 100 kroner, kæresten tjener..

Og det burde laves om, mener Claus, så det kan betale sig at give den en skalle under corona - og finde kærligheden.

- Regeringen skal tage fat i det og afskaffe alle sammenbeskatningsreglerne og gensidig forsørgerpligt, så folk vil tage en ekstra tørn i den her tid og fremadrettet, siger Claus Larsen

- Og så vil det bekæmpe ensomhed og fraflytning, fortæller han.

Det har ifølge Claus Larsen kostet 7000 kroner om måneden at flytte sammen på grund af sambeskatning og gensidig forsøgerpligt.

Koster 250 mio. kr. Det koster omkring 250 millioner kroner om året, hvis man dropper regulering af førtidspension på grund af partnerens indtægt. Det viser et svar fra finansminister Nicolai Wammen til Folketingets beskæftigelsesudvalg fra maj 2020. Umiddelbart koster det 730 millioner kr. i ekstra førtidspension. Men når der er betalt skat og indregnet mere arbejde til partnere, så ender det altså med at koste statskassen en kvart milliard kr. Vis mere Luk

