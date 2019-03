Kæresten i heftigt forsvar for Britt Bager

Ganske usædvanligt gik Esben Juhl Hansen i aftes i forsvar på Facebook for sin kæreste Britt Bager, der er Venstres politiske ordfører.

'Britt har overholdt loven til punkt og prikke og det ved du udmærket godt, men det passer dårligt ind i din vinkel. Hvis det så ikke var hensigten med loven, så er det da i bedste fald udueligt lovgivningsarbejde og derfor bør opmærksomheden da rettes mod loven,' skriver han.

Beskeden er rettet mod Henrik Qvortrup, radiovært og politisk kommentator på Ekstra Bladet.

Kønt er det ikke

Henrik Qvortrup havde i et opslag gjort opmærksom på, at Britt Bager i hans øjne har en elendig sag, når hun forsøger at forsvare, at hun har modtaget 100.000 støttekroner i fem portioner á 20.000 kroner.

'Kønt er det jo ikke..', konstaterede Henrik Qvortrup.

Britt Bager er i øjeblikket i strid modvind flere steder, fordi hun ikke vil oplyse, hvem som står bag donationen.

Hun henholder sig blot til, at hun har overholdt reglerne, som tilsiger, at politikere ikke behøver at offentliggøre navne på sponsorer, der giver 20.000 kroner eller derunder.

Snak med Esben

I et interview med Radio 24/7 fastholdt Britt Bager i går at hemmeligholde personen bag donationen.

- Det har jeg ikke pligt til at oplyse, sagde hun. I et mail-interview med Altinegt har hun tidligere giver samme besked.

Men den megen kritik af Britt Bager er altså blevet for meget for kæresten, der går direkte i kødet på Henrik Qvortrup, som har udtalt, at Britt Bager 'gør sig dummere, end hun er'

'Jeg husker også hvordan du gik med en journalist rundt på Borgen under en dokumentar og ikke, direkte adspurgt, havde the balls til at sige hej til Lars Løkke, som stod i rygekabinen. Du Turde ikke stille op til interview i “Hængt ud på forsiden” mod Khader. Det gør dit udsagn om at Britt Bager gør sig dummere end hun er en liiiille bitte smule ved siden af skiven,' skriver Esben Juhl Hansen.

Henrik Qvortrup bifalder Esben Juhl Hansens indspark i debatten.

- Jeg glæder mig over, hun har opbakning hjemmefra, siger han.

Britt Bager skriver i en sms til Ekstra Bladet, at hun ikke har tænkt sig at blande sig slagsmålet mellem Henrik Qvortrup og hendes kæreste.

'Hvad Esben mener om Qvortrup, må I tale med ham om,' skriver hun.

Esben Juhl Hansen, der er tandlæge, er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

