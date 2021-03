Kalder Mette F. i samråd: 'Forvirringen er total'

Dansk Folkeparti kalder sagen om de danske børn i Syrien en farce og kræver nu, at statsministeren på et samråd gør rede for, hvem i regeringen der har vidst hvad

Det er ikke kun regeringens støttepartier, der i disse uger stiller store spørgsmålstegn ved regeringens ageren i sagen om de danske børn i Syrien.

Også Dansk Folkeparti afkræver nu svar i sagen, der i det seneste uger har vokset sig mere og mere betændt for især udenrigsminister Jeppe Kofod.

Derfor kalder Pia Kjærsgaard (DF) nu statsministeren i samråd. Det oplyser DF's værdiordfører til Ekstra Bladet i en sms.

Pilen peger på Kofod: Ambassader modtog hemmelige FE-oplysninger

Uacceptabelt

I sms'en kalder Pia Kjærsgaard sagen for en 'farce':

- For hvem i regeringen har vidst hvad, og hvad mener regeringen egentlig nu?

- Forvirringen er total, og det er selvsagt uacceptabelt, at Folketinget holdes hen i uvished, mens regeringen tilsyneladende alene taler med sine støttepartier, fortsætter hun.

Onsdag aften kunne Ekstra Bladet afsløre, at statsminister Mette Frederiksen på et fortroligt møde med støttepartierne, havde forklaret, at belastende papirer fra Forsvarets Efterretningstjeneste aldrig var landet på udenrigsministerens bord.

Mettes forklaring: Kofod så ikke omstridte papirer

Men altså en forklaring i en sag, der lige nu har hele Folketinget og Danmarks opmærksomhed, men som kun støttepartierne fik indsigt i.

Kræver garanti

Pia Kjærsgaard forlanger dog ikke kun, at regeringen giver resten af Folketinget indsigt i, hvad der er op og ned i sagen om de belastende FE-papirer.

Mette F. i vild redningsaktion: Vil redde Jeppe Kofod

Hun vil også have, at det bliver et samlet folketing, der tager stilling til, hvorvidt børnene i sidste ende skal hjælpes hjem:

- Hele Folketinget bør inddrages og være med i drøftelser, der med stor sandsynlighed kan føre til, at folk, der har vendt Danmark ryggen, kan komme tilbage hertil i kraft af deres børn, skriver Pia Kjærsgaard.

- Dansk Folkeparti modsætter sig ethvert forsøg herpå, og kræver nu garantier for, at statsministeren står fast på sine tidligere løfter.

