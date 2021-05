Kalder minister i samråd: - Det gør mig rasende

Politisk ordfører for Radikale Venstre Andreas Steenberg kalder Mattias Tesfaye (S) i samråd om, hvordan reglerne for bl.a. familiesammenføring rammer danske statsborgere

Er du en af de danskere, der kæmper med at få lov til at leve med din udenlandske ægtefælle i Danmark? Skriv til journalisterne her.

Andreas Steenberg (R) kalder nu udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i samråd om, hvordan reglerne for blandt andet familiesammenføring rammer danske statsborgere.

Det sker, efter Ekstra Bladet har berettet om danske Carsten Würtz, som har fået afslag på at få sin indiske kone til Danmark, og som derfor tog konsekvensen og flyttede fra landet torsdag i sidste uge.

- Jeg har læst historien, og det gør mig rasende, for den udstiller, at udlændingepolitikken er skør, siger Andreas Steenberg, som er politisk ordfører for Radikale Venstre, til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, det er grotesk, at vi ikke lader vores egne statsborgere have deres ægtefæller i landet, når de kan forsørge sig selv. Det er jo ikke ægtefæller til danske statsborgere, som udgør integrationsproblemet, fortsætter han.

Andreas Steenberg, politisk ordfører i Radikale Venstre. Foto: Anthon Unger

Vil ikke flytte et komma

Radikale Venstre ønsker at få ændret reglerne på området.

- Jeg ved, at Mattias Tesfaye tidligere - i forbindelse med historier, I har lavet - har sagt, at han vil indkalde til drøftelser. Men nu vil jeg simpelthen kalde ham i samråd om reglerne generelt, og om man ikke på baggrund af en sag som denne kan se, at de er helt hul i hovedet, siger Andreas Steenberg.

- Rasmus Stoklund (udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, red.) har udtalt, at sager som denne er 'uholdbare', men at partiet ikke umiddelbart har planer om at ændre loven. Hvad tænker du om det?

- Jeg forstår det ikke. Der er så mange eksempler på velfungerende dansk-internationale par, som bliver skilt ad, fordi man ikke vil flytte på et eneste komma i reglerne.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Benlås

- Det sker jævnligt, at historier som Carstens kommer frem i medierne, og så går blandt andet Radikale ud og reagerer. Men reglerne forbliver de samme. Tror du på, I kan ændre noget denne gang?

- Al erfaring viser, at det er svært. Men der kommer jo - blandt andet fra Ekstra Bladets hånd - den ene historie efter den anden frem, og jeg tror, at de færreste borgere rent faktisk mener, at en dansker, der er gift med en inder, en brite eller en amerikaner, er problemet.

- Jeg tænker også tilbage på Mint-sagen, hvor 83 børn blev udvist. I mange år så det helt umuligt ud at få lavet de regler om, men til sidst blev mængden af sager så stor, at selv Socialdemokratiet og Venstre kunne se fornuften.

Andreas Steenberg håber med egne ord, at partiet kan bidrage til at 'få løsnet den benlås, udlændingepolitikken er lagt i'.

- Der er stor forskel på, om man kommer til Danmark for at nasse på kontanthjælpssystemet, eller om man kommer for kærligheden og er villig til at arbejde.