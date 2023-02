Kaldte Mette Thiesen 'dum som et bræt': Nu klapper hun i

I dag er de partifæller, men på gammel lydoptagelse, som du kan høre i videoen, kalder Pia Kjærsgaard sin nye partifælle Mette Thiesen for 'dum som et bræt'

Pia Kjærsgaard har tidligere kaldt Mette Thiesen for 'dum som et bræt'. I dag er de partifæller - og Pia Kjærsgaard vil ikke forholde sig til svadaen. Hør den hemmelige optagelse i videoen herunder

Pia Kjærsgaard er ikke kendt for at lægge fingre imellem, og det var sandelig heller ikke det, hun gjorde, da hun i 2019 på et gruppemøde i Dansk Folkeparti kaldte Mette Thiesen 'dum som et bræt'.

- Hun er jo dum som et bræt. Virkelig, virkelig dum. Jeg har da aldrig oplevet noget lignende, sagde Pia Kjærsgaard.

Dengang var Mette Thiesen medlem af Nye Borgerlige.

Men tidligere i denne uge meldte hun sig ind i Dansk Folkeparti og skal derfor fremadrettet sidde til bords med netop Pia Kjærsgaard, som foruden at kalde hende 'dum som et bræt' også brugte ord som 'idiotisk' og 'amatøragtigt'.

Mette Thiesen er nu partifælle med Pia Kjærsgaard, som i 2019 kaldte hende 'dum som et bræt'. Foto: Jonathan Damslund

Men om de to politikere har redet trådene ud, er imidlertid svært at få at vide.

Ekstra Bladet har nemlig ad flere omgange forsøgt at få en kommentar fra Pia Kjærsgaard for at høre, hvad hun i dag tænker om sine udtalelser.

Den garvede politiker har dog ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Det oplyser Dansk Folkepartis pressechef til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Mette Thiesen, som ikke er vendt tilbage.

- En førsteklasses led kælling

Det var Ekstra Bladet, som sidste år afslørede, hvad Pia Kjærsgaard havde sagt på DF's gruppemøde efter at være kommet i besiddelse af en skjult lydoptagelse fra mødet.

Foruden Pia Kjærsgaard var Morten Messerschmidt, den nuværende formand for Dansk Folkeparti, med på gruppemødet, og han holdt sig heller ikke tilbage.

På samme lydfil kalder Morten Messerchmidt Pernille Vermund for en led kælling

Messerschmidts vrede var dog ikke rettet mod Mette Thiesen, men i stedet Pernille Vermund, som på daværende tidspunkt var formand for Nye Borgerlige.

På mødet kaldte han blandt andet Vermund for en 'gimpe' og 'en førsteklasses led kælling'.

- Jeg synes bare, det er vigtigt, vi hele tiden holder os for øje, at hvis der er nogen, der er villige til at gamble hele det borgerlige sammenhold for sin egen lille profit, så er det altså hende gimpen fra Helsingør.

- Altså, hun er en førsteklasses led kælling!

Derudover sagde både han og Pia Kjærsgaard, at Vermund fremstod 'falsk'.

- Jeg vil sige det på den måde, at hun er enormt indladende. Man kan se dernede, at hun krammer rundt i salen - selv statsministeren. Det er nærmest onager-agtigt (middelalderslyngvåben, red.), sagde Morten Messerschmidt, hvortil Pia Kjærsgaard tilføjede:

- Falske!

