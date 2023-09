Kampagnechef betalt af EU: - Det ser ikke godt ud

EU-kritiske Dansk Folkeparti har igen nydt godt af skønne økonomiske midler fra netop EU.

Partiets nye kampagnechef, Asger Juhl, er således ikke lønnet af partiet selv, men derimod af Europa-Parlamentet.

Men EU-finansieringen kommer med en pris: Asger Juhl må ikke udføre det arbejde, han ifølge en pressemeddelse fra partiet er ansat til - at stå i spidsen for partiets valgkampagner og kommunikation om EP-valget næste år.

Det vil nemlig være i strid med reglerne, kan Ekstra Bladet nu afsløre.

I august kunne Altinget fortælle, at Dansk Folkeparti havde fået en ny og ikke helt ukendt kampagnechef. Nemlig Asger Juhl, der forinden var journalistisk chefredaktør på Ekstra Bladet i knap et år.

I en pressemeddelelse med titlen 'Ny kampagnechef til Dansk Folkeparti' lød det, at 'han skal stå i spidsen for Dansk Folkepartis kommunikationsindsats vedrørende valget til Europa-Parlamentet i 2024, hvor Anders Vistisen er spidskandidat'.

Men selvom Dansk Folkeparti titulerer Juhl som kampagnechef, så er hans titel i parlamentsregi en helt anden.

I pressemeddelelsen fik partiet nemlig ikke nævnt, at Asger Juhl er blevet ansat som APA, såkaldt akkrediteret parlamentarisk assistent, for europaparlamentsmedlem Anders Vistisen. Det betyder, at Juhl er ansat af Europa-Parlamentet, som dermed også betaler hans løn.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Asger Juhl om, hvordan han selv ser på sagen, men han har ikke svaret på sin gamle avis' henvendelse. Foto: Jan Sommer

Ser ikke godt ud

Silje Synnøve Lyder Hermansen er assisterende professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og har forsket i, hvordan europaparlamentarikere ansætter assistenter i forbindelse med valg.

Ekstra Bladet har forelagt den konkrete sag for hende og vist hende pressemeddelelsen, og hun er ikke i tvivl:

- Det ser ikke godt ud for Vistisen. Han bør ikke bruge EP-penge til kampagneaktiviteter, herunder heller ikke Juhls løn. Det kan også involvere betaling for Juhls rejser til Danmark, da hans arbejde jo foregår i Bruxelles. Men det ser heller ikke godt ud for Juhl, der også selv har et ansvar, siger Silje Synnøve Lyder Hermansen.

At Juhl er ansat af parlamentet betyder, at han ikke må udføre det, som Dansk Folkeparti selv skriver, at de har ansat ham til, nemlig 'Dansk Folkepartis kommunikationsindsats vedrørende valget'.

For det kan være en 'indirekte politisk statsstøtte' til Dansk Folkepartis valgkampagne, fremgår det af reglerne for akkrediterede parlamentariske assistenter, også kaldet APA'er.

'Aktiviteterne for hans/hendes assistent skal kun afholdes af Europa-Parlamentet, hvis de vedrører direkte og udelukkende det pågældende parlamentariske mandat for det medlem. Faktisk vil afholdelsen af udgifter relateret til en valgkampagne udgøre en indirekte politisk statsstøtte til den kampagne,' fremgår det blandt andet af reglerne, hvor der også står, at det er i strid med vedtægterne for EP-medlemmerne.

Europa-Parlamentet skriver til Ekstra Bladet, at de ikke kan gå ind i konkrete sager, men bekræfter, at så længe en assistent er betalt af parlamentet, kan vedkommende ikke lave eller assistere EP-medlemmer med valgkampagner. I så fald skal de tage orlov fra jobbet eller sige op.

Skal bo i Bruxelles

Silje Synnøve Lyder Hermansen kalder desuden DF-manøvren 'at gå et skridt videre end det sædvanlige'.

- Fra min egen forskning finder jeg, at lokale ansættelser stiger både i nationale og europæiske valgår. Men dette er ikke en lokal ansættelse, det er en ansættelse i Bruxelles, hvor titlen eksplicit bliver brugt til valgkamp. Det er at gå et skridt videre end det sædvanlige, siger Silje Synnøve Lyder Hermansen.

Reglerne for APA'er betyder også, at Juhl har bopælspligt i Bruxelles, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger bor han stadig i København. Bopælspligten hænger blandt andet sammen med, at ansatte i EU's institutioner betaler en særlig EU-skat og desuden er fritaget for at betale skat i deres hjemland.

Europa-Parlamentet præciserer overfor Ekstra Bladet, at man skal bo maks 70 kilometer fra sin arbejdsplads.