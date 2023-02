Kan I stadig kalde jer et arbejderparti, S?

Socialdemokratiet, der traditionelt har stået på arbejdernes side, vil have danskerne til at arbejde mere og længere. De er blevet et arbejdsgiverparti, lyder kritikken fra Enhedslisten. Socialdemokratiet afviser

Danskerne skal vinke farvel til en helligdag, og de nedslidte skal knokle videre i flere år, før de kan trække sig tilbage. Regeringen svinger pisken, fordi der skal skaffes flere penge til både velfærd og sikkerhed, lyder hovedargumentet.

Men hvorfor er det lønmodtagerne, der skal betale prisen, ville blandt andet Enhedslisten vide, da finansminister Nicolai Wammen (S) og beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) var kaldt i samråd om afskaffelsen af store bededag som helligdag.

Finansordfører Pelle Dragsted (EL) spurgte blandt andet under samrådet, om finansministeren kunne bekræfte, at der var andre måder at finde finansieringen på, eksempelvis ved at droppe de planlagte topskattelettelser.

Nicolai Wammen svarede:

Foto: Anthon Unger

Annonce:

- Det er klart, at hvis der er nogle skattelettelser, man ikke giver, så kan man bruge pengene på noget andet. Men her skaffer vi både ny finansiering og flere hænder. Vi synes, vi gør det på en balanceret måde. Jeg har forstået, at Enhedslisten ikke er enig i det vi gør.

Et arbejdsgiverparti

Overfor Ekstra Bladet uddyber Enhedslistens beskæftigelsesordfører Victoria Velasquez, at hun mener, at Socialdemokratiet efterhånden er mere end arbejdsgiverparti end et arbejderparti.

- Jeg synes i hvert fald ikke, at de står på arbejdernes side her. Tværtimod, så stiller de sig helt klar på arbejdsgiverens side. Jeg vil snarere sige, at de er blevet et arbejdsgiverparti, siger hun.

SF's beskæftigelsesordfører Karsten Hønge vil ikke gøre sig til dommer over, om Socialdemokratiet stadig kan bryste sig af at være et arbejderparti. Men der er ingen tvivl om, at partiet forringer lønmodtagernes vilkår, mener han.

Foto: Anthon Unger

- Hvilket navn de giver sig selv, det må de selv om. Men jeg kan konstatere, at det de har gjort indtil nu, det er at arbejde imod lønmodtagerne, siger Karsten Hønge.

Annonce:

Står fast

Men Socialdemokratiet er stadig et arbejderparti, slog de to socialdemokratiske ministre Nicolai Wammen og Ane Halsboe Jørgensen fast.

- Ja, lød det kort fra Halsboe-Jørgensen.

- Ja, det kan vi sige meget ... ja ... klart til, tilføjede Nicolai Wammen.

- Men det vi ser nu, det er jo, at lønmodtagernes vilkår bliver forringet. Hvorfor er I stadig et arbejderparti?

- Socialdemokratiet er et parti, som tager ansvar for hele Danmark. Også for arbejderne i Danmark. Det gør vi blandt andet ved at sikre så høj en beskæftigelse som overhovedet muligt. Dermed også, at ganske almindelige mennesker kan tjene en fornuftig løn og kan forsørge deres familier og have et godt liv, lød forklaringen fra Nicolai Wammen.

De to socialdemokrater lod desuden forstå, at der ikke var noget, der kunne få dem til at genoverveje beslutningen om at afskaffe store bededag.

- Som et flertal i Folketinget synes vi, at det her er den rigtige finansieringskilde, sagde Ane Halsboe-Jørgensen.