Kan ikke afvise pressemøde-sms'er

Barbara Bertelsen havde gang i sms'erne under omstridt mink-pressemøde. Mette Frederiksen kan ikke afvise, at hun også var i kontakt med departementschefen

Det gik hedt for sig med sms'erne under der omstridte pressemøde 4. november sidste år, hvor regeringens meldte ud, at alle landets mink skulle aflives.

Statsministeriets departementschef nærmest spammede sin kollega Sundhedsministeriet, Per Okkels, med beskeder undervejs. Bertelsen var ikke ligefrem tilfreds med SSI's faglige direktør, Kåre Mølbaks, præstation under pressemødet.

Nu borer Minkkommissionen i, om departementschefen også var i kontakt med statsminister Mette Frederiksen under pressemødet, der foregik virtuelt. Og om hun eventuelt skubbede på, for at Kåre Mølbak skulle bakke op om regeringens beslutning.

Det sker under en afhøring af sidstnævnte i Minkkommissionen torsdag.

Ganske opsigtsvækkende kan Mette Frederiksen ikke svare klart på netop det spørgsmål:

- Havde du en kommunikation med Barbara Bertelsen under pressemøde, vil kommissionens udspørger vide.

- Det tror jeg ikke. Som udgangspunkt har jeg ikke telefon med til pressemøder. Men det her er virtuelt pressemøde. Så jeg kan ikke afvise det, lyder det fra Mette Frederiksen.

Ekstra Bladets udsendte gør status over afhøringen af Mette Frederiksen.

Fej kujon

Det er tidligere kommet frem i kommissionen, at Barbara Bertelsen sendte en række sms'er til Per Okkels under pressemødet. Eksempelvis skrev hun med henvisning til Kåre Mølbak:

'Er sgu virkelig ikke i orden over for Mette, det han gør ... Når regeringen træffer den eneste beslutning, der skal træffes på hans anbefaling, er han totalt fej kujon, som ikke vil tage del i ansvaret. Og han har én gang set, hvilken reel fare det udgør for statsministeren. Simpelthen så skuffende,' skriver hun blandt andet 5. november om eftermiddagen.

Bertelsen ville tilsyneladende have Kåre Mølbak til at gå længere end blot at referere til den risikovurdering, som SSI har lavet. Hun vil have Mølbak til at sige, at det var SSI’s anbefaling at aflive alle mink.

Under dagens afhøring afviser Mette Frederiksen at forholde sig til Barbara Bertelsens maleriske sms'er.

En af sms'erne sendte Barbara Bertelsen til Sundhedsministeriets daværende departementschef Per Okkels 4. november 2020, midt under Mette Frederiksens pressemøde, hvor hun - flankeret af SSI's faglige direktør, Kåre Mølbak, meldte ud, at alle mink skulle aflives.

Superfarligt spor

Bertelsen mente ikke, at Kåre Mølbak på pressemødet bakkede stærkt nok op om regeringens beslutning om at aflive alle mink og skrev:

'Vi får superfarligt revisionsspor også for jer,' skrev Barbara Bertelsen til sin kollega i Sundhedsministeriet.

Men under afhøringen undviger Mette Frederiksen at tolkeBarbara Bertelsens sms'er med Per Okkels fra Sundhedsministeriet.

- Kan du udlægge, hvad det var for et superfarligt revisionsspor, som Barbara Bertelsen her skriver om, udfritter kommissionens udspørger.

- Nej, det er et andet menneske end mig, der har skrevet den besked, svarer statsministeren.

- Men du var jo i samme rum?

- Var jeg i samme rum? Jeg var stadig i isolation.

- Du var i samme forum?

- Jeg har ikke forudsætninger for at vurdere det.

- Her skriver din departementschef til en anden departementschef om et superfarligt revisionsspor. Men det kan du ikke udlægge?

- Det er for meget forlangt at udlægge, hvad et andet menneske mener, lyder det undvigende svar fra Mette Frederiksen.