Kan Kong Gulerod nære sig?

Tror du, at Lars Løkke kan lade være med at spille statsminister og prøve at være den, der styrer regeringen?

Mit gæt er, at Mette Frederiksen og han på et tidspunkt ryger i totterne på hinanden, fordi Løkke ikke kan lade være med at spille Kong Gulerod, og det vil Mette Frederiksen ikke finde sig i. Hvad siger du?

Niels Frederik Sørensen Holbæk

Kære Niels

Indtil nu går det godt. Løkke og Mette Frederiksen kører fint sammen og har respekt for hinandens faglige dygtighed. Løkke har været yderst loyal i sine offentlige udtalelser.

Det samme med Frederiksen. Han er klog nok til at vide, det er hende, der som statsminister er regeringens chef.

Om det holder, kan ingen vide, men mit indtryk er, at de f.eks. har delt opgaverne som stats- og udenrigsminister, bl.a. i forhold til Nato- og EU-møder på fornuftig måde.

De har jo begge en stor interesse i, regeringen og samarbejdet bliver en succes.

Venlig hilsen Hans

Hvad med at arbejde ti minutter ekstra?

Arkivfoto: Tariq Mikkel Khan

Jeg fik en tanke i forhold til debatten om afskaffelse af store bededag. Hvorfor beder man ikke alle om at arbejde ti minutter ekstra om ugen? Uden løn selvfølgelig!

Det vil give en smule mere i den sidste ende, og det mærker man ikke på samme måde. Så har alle givet lidt, og dem, som har meget, har givet lidt ekstra ...

Så kan man måske også bedre forholde sig til, at dem, som har mest, nu skal slippe i topskat, samt at generationsskifte også bliver billigere.

Vh. Jannie Laigaard

Kære Jannie

Idéen er givet videre, men jeg er ret sikker på, regeringen holder fast i deres kompensationsmodel.

Dine ti minutter minder lidt vel meget om Thorning og Søvndals plan fra 2011 om, vi skulle arbejde 12 minutter længere. Den endte som en joke, og folk arbejdede mindre.

Venlig hilsen Hans

Forbyd det dog

Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Fyrværkeri er flot og festligt i et ganske kort øjeblik.

Derudover er der jo kun enorme, skadelige bivirkninger og samfundsudgifter i form af alvorlige personskader, brande, dyrevelfærd, miljøsvineri mv.

Hvorfor er det så svært at få fyrværkeri forbudt eller indskrænket, f.eks. kun tilladt en time nytårsaften og kun for uddannede fyrværkere?

På to uger bliver der omsat fyrværkeri for 350 mio. kr. Skyldes det dygtig lobbyisme, eller er politikerne bange for ikke at blive genvalgt, hvis de tager fat i ’den varme kartoffel’? Jeg vil mene, at 50 procent af befolkningen ville ønske et forbud.

Jens Dahl Olsen, Hundested

Kære Jens

Jeg tror, det politiske flertal synes, der er fundet en meget god balance mellem folks behov for at bruge fyrværkeri og så sikkerheds- og kontrolforanstaltninger. Politikerne er jo langtfra enige. Nogle vil have totalforbud, andre at fyrværkeri stort set gives frit hele året.

I øvrigt tyder intet på, at der er ’mange stemmer’ i fyrværkeri-politik. Det flytter ikke vælgere.

Venlig hilsen Hans

