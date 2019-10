Kan se frem til mere i løn

Gruppeformand studser over, at ministres løn igen står til at stige, da de har været midlertidigt nedsat

Regeringens 20 ministre står til at få en lønstigning fra årsskiftet ifølge udspillet til næste års finanslov. Det skriver DR Nyheder.

Tilbage i 2010 vedtog daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at skære fem procent af ministrenes lønninger midlertidigt efter finanskrisen.

Siden er den midlertidige nedsættelse blevet forlænget flere gange af skiftende regeringer. Til nytår udløber lønnedsættelsen - og dermed står ministrene til at komme tilbage på deres gamle ordning og altså gå op i løn.

- Det studser jeg også meget over. Jeg tror simpelthen bare, at det er ren automatik i finanslovsudspillet, siger gruppeformand Flemming Møller Mortensen (S) til DR.

Vil ikke interviewes

Finansminister Nicolai Wammen (S) har ikke ønsket at stille op til interview.

Gruppeformanden vil ikke love, at lønnen ikke bliver sat op, selv om det undrer ham.

- Det ligger ikke lige på mine skuldre og mit mandat. Jeg studser over det, og derfor siger jeg meget tydeligt, at det undrer mig.

- Jeg vil sikre, at vi får en politisk holdning til det her, og vi skal nok nå at komme med en klar udmelding inden 1. januar, siger Flemming Møller Mortensen.

Ønsker permanent nedsættelse

Hverken SF eller Enhedslisten vil lade ministrene få mere i løn. De vil i stedet gøre lønnedsættelsen permanent.

Statsminister Mette Frederiksens (S) løn lyder på 1.574.372 kroner. Finansministeren og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) får hver en årsløn på 1.385.448 kroner.

De øvrige ministre får 1.259.498 kroner.

Socialdemokratiet og Venstre har for nylig foretaget en kovending og aftalt at se på politikernes lønninger generelt.

Forhandlinger kommer til at foregå i Folketinget mellem partiernes gruppeformænd.

Nedsatte kommission

I 2014 satte Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Radikale og De Konservative sig for én gang for alle at få ryddet op.

De nedsatte Vederlagskommissionen og bad den komme med anbefalinger til et nyt samlet system. Samtidig gav de fem partier hinanden hånd på, at de ville følge kommissionens anbefalinger uanset hvad.

Siden løb en række partier fra den aftale.