Kan sprænges i atomer: Dansk Folkeforlis i sigte

Vi bringer en genudsendelse.

Efter Dansk Folkepartis dramatiske årsmøde i september tog Ekstra Bladet temperaturen på stemningen i partiet. Denne var præget af en blanding af mytteri og modløshed - og ikke mindst en stor utilfredshed med den daværende formand, Kristian Thulesen Dahl.

Dengang lød overskriften: 'Dansk Folkeforlis'.

Hvis der var forlis-stemning dengang, så tåler overskriften i høj grad en gentagelse i dag.

Nu står Dansk Folkeparti overfor at skulle vælge en ny formand på søndag, efter at Thulesen Dahl meddelte sin afgang efter det elendige kommunalvalg i november.

Sidenhen har der været knive i ærmerne internt i det engang så succesrige parti.

I dag ligner Dansk Folkeparti mest af alt en synkende skude, hvor rotterne er klar til at gå fra borde, hvis plimsolleren ikke sejler i deres retning.

Forventer udsmidning

Under formandsvalgkampen har der åbenbaret sig en dyb kløft ned gennem partiet.

I hvert sit ringhjørne står Morten Messerschmidt og Martin Henriksen med hvert sit hold af støtter. Og de to kamphaner er mildest talt ikke på bølgelængde - senest illustreret under søndagens debat mellem formandskandidaterne, hvor spydighederne fløj gennem luften.

Fronterne er så skarpt tegnet op, at Martin Henriksen selv vurderer, at Morten Messerschmidt vil smide ham helt ud af butikken, skulle Messerschmidt vinde på søndag.

- Jeg føler mig overbevist om, at såfremt næstformanden forfremmes til formand, så vil jeg blive ekskluderet eller presset ud på en eller anden måde. Det vil jo ligge i forlængelse af de seneste års ageren fra bestemte personers side. Men jeg har ingen planer om selv at gå, siger Martin Henriksen til Ekstra Bladet.

Martin Henriksen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Men den eventuelle udluftning slutter ikke nødvendigvis der. Flere topfolk meddeler, at de forventer at være færdige i partiet efter på søndag, hvis valget ikke går deres vej.

En af dem er sundhedsordfører Liselott Blixt. Hun tvivler på at fortsætte i Dansk Folkeparti, hvis formandsvalget falder ud til Messerschmidts fordel.

- Hvis det er dét projekt og de mennesker, der står bag, så har jeg ikke tillid til dem, og så har jeg svært ved at fortsætte, har hun sagt til DR.

Nyt parti?

En anden profil, integrationsordfører Marie Krarup, har ligeledes truet med at smutte, hvis Messerschmidt vinder - og hun er ikke alene om den tanke, har hun understreget:

- Hvis Morten Messerschmidt bliver formand, er der en mulighed for, at den del af folketingsgruppen, som ikke mener, at det er en god idé, kan danne et nyt parti, har Marie Krarup sagt til Jyllands-Posten.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted er en af de DF'ere, som ligeledes overvejer at forlade partiet, hvis Messerschmidt vinder.

- Det har jeg ikke taget beslutning om endnu, for jeg vil godt se formandsvalget, og så træffer jeg en beslutning om, hvad jeg gør inden for de første 14 dage, har Bent Bøgsted sagt til Politiken.

Først var de fire. Nu er de tre tilbage. Hvem vinder formandskabet på søndag, lyder spørgsmålet fra Joachim B. Olsen.

Uforskammet

Truslerne om exit får nu DF-veteranen Søren Espersen til at komme med en markant opfordring: Er man utilfreds med søndagens valgresultat, så bør man melde sig ud af partiet:

– Jeg har det helt fint med, at partimedlemmer fortæller, om de støtter Morten eller Martin, men det generer mig, når de begynder at tale om, at de overvejer deres fremtid i partiet, hvis det bliver den ene eller den anden, der bliver formand. Det spreder kun dårlig energi.

- Jeg synes, at det er uforskammet. Man kan ikke være det bekendt. Hvis man er så meget i tvivl om, hvorvidt Dansk Folkeparti er noget for én efter et formandsvalg, synes jeg, at man skal forlade partiet, siger Søren Espersen til sn.dk.

Truer med at blive

På Messerschmidt-fløjen har man indtil videre holdt igen med truslerne om parti-exit, hvis Martin Henriksen vinder på søndag.

En af Messerschmidts markante støtter, tidligere formand Pia Kjærsgaard, har tidligere ikke villet svare på, om hun bliver i partiet, hvis Martin Henriksen er formand efter det ekstraordinære årsmøde. Men forleden slog hun fast om sin fremtid:

- Jeg forlader ikke partiet, og jeg bliver ikke løsgænger, og jeg stifter ikke et nyt parti. Naturligvis gør jeg ikke det, sagde hun til Ritzau.

Samme toner lyder fra formandskandidat Morten Messerschmidt:

- Jeg har sagt alle steder, at jeg naturligvis bliver, konstaterer han over for Ekstra Bladet.

Pænt nej tak

Skulle Messerschmidt ikke trække sig sejrrigt ud af søndagens afstemning, skal han og Pia Kjærsgaard dog ikke se frem til en tilværelse i toppen af fremtidens DF.

Martin Henriksen har således slået fast, at de ikke bliver en del af partiets ledelse med ham som formand.

- Når både Pia og Messerschmidt flere gange har kritiseret min person og min politiske kurs, så bliver det et pænt nej tak. Der skal sættes et nyt hold, har han sagt til TV 2.