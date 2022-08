Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Peter Skaarup var med til at stifte Dansk Folkeparti. Nu har han forladt DF til fordel for Inger Støjbergs selvfede fanklub, som de kalder et parti.

Jeg havde stor respekt for Skaarup, da han var DF’s rets- og udlændingeordfører, nu er han bare en sølle levebrødspolitiker ... Kan vælgerne ikke gennemskue ham?

Det drejer sig jo ikke om, at Inger Støjberg har fundet på noget genialt, men om at Skaarup vil hæve sin fede månedsløn i Folketinget. Hvorfor skriver medierne ikke det?

Troels Svendsen, Vejle

Annonce:

Kære Troels

Medierne skriver meget om DF, Støjberg, Skaarup, det nye parti og hele musikken. Det samme gør sociale medier og tv. Det fylder rigtig meget, så din kritik er uretfærdig.

Men det er jo ikke medierne, der skal afgøre, hvem folk stemmer på. Det må du selv rode med.

Peter Skaarup er professionel politiker og vil formentlig gerne slutte sit aktive liv som MF. Han brød med Morten Messerschmidt som flere andre og har nu valgt at gå sammen med Inger Støjberg, som har brug for hans mangeårige erfaring både politisk og organisatorisk. Det er hans valg.

Vi er i den heldige situation, at i Danmark afgør vælgerne, om de har tillid til en politiker eller ej. Du er sur på Skaarup, så lad være med at stemme på ham.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jagten på Putins anløbne venner

Arkivfoto: Kirill Kudryavtsev/AP

Hvilken jura henviser man egentlig til for at legitimere, når man for eksempel beslaglægger eller indefryser midler fra russiske oligarker med henvisning til, at de ’kender’ Vladimir Putin?

Annonce:

Der har endog været tale om, at man ville sælge disse værdier og bruge pengene til at genopbygge Ukraine, når krigen var slut.

For mig at se er legitimiteten noget tvivlsom. Selv oligarker har vel krav på en vis retsbeskyttelse?

Dimitris Balanitis, København Ø

Kære Dimitris

Du har helt ret. Juraen omkring oligarkerne og Putins øvrige vennekreds og familie er ikke enkel noget sted. For der ligger ingen FN-vedtagelser, som rigtig kan bruges, så det vil være i EU’s sanktioner, man skal finde hjemmel.

Så vidt jeg ved, har Danmark ikke haft sager, hvor Ruslands pengepugere har været involveret. Men ret mig endelig, hvis jeg tager fejl.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FN er da fin nok

Arkivfoto: Jeenah Moon/Ritzau Scanpix

Du har tidligere været meget negativ over for FN. Tager du ikke kritikken tilbage efter FN’s succes med at få korn fra Ukraine til de sultende i Afrika?

Jonas Højmark Nielsen, Ballerup

Annonce:

Kære Jonas

Du har misforstået noget. Jeg er ikke negativ over for FN. Tværtimod har organisationen i sine snart 80 år nået mange store resultater.

Men organisationen er jo ikke stærkere end det, Sikkerhedsrådet vil være med til.

Og når Rusland og Kina begge er diktaturstater med massive krænkelser af menneskerettighederne, har FN jo ikke lette vilkår.

Og jo, det er et fint resultat, FN sammen med Tyrkiet har opnået med hensyn til korneksporten fra Ukraine.

Ifølge FN er 50 millioner mennesker i 45 lande på kanten af massiv hungersnød. Og situationen bliver kun værre ifølge FN’s generalsekretær. Så indsatsen med kornet fra Ukraine er mere end kærkommen.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------