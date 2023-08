Kanonhykleren Ellemann: Nu er det OK

Hykleriet drev tirsdag ned ad væggene i Forsvarsministeriet, da Jakob Ellemann-Jensen først tørrede ansvaret i kanonskandalen af på embedsværket og derefter pure afviste, at sagen skulle have konsekvenser for ham selv.

For de sidste år har han ikke spildt en lejlighed til at buldre om, hvor meget statsminister Mette Frederiksen (S) burde påtage sig ansvar og tage konsekvenser i minksagen.

- Det er den klareste dobbelte standard og det mest tommetykke hykleri, jeg har set i dansk politik i mange år, siger politisk kommentator Lars Trier Mogensen.

Piben havde fået en noget anden lyd, da Jakob Ellemann-Jensen skulle forsvare sin egen skandale. Foto: Emil Nicolai Helms

Intet ansvar

Med Jakob Ellemann-Jensen som ansvarlig minister blev Folketinget i januar groft misinformeret, da han bad dem om at hastegodkende køb af israelske kanoner for 1,7 milliarder kroner.

Men det skal ikke have nogen konsekvenser for ham selv, for han har bare 'viderebragt det', han havde fået at vide af sit ministerium og Forsvaret. Så konsekvenserne skal ligge hos embedsværket og i Forsvaret.

Tirsdag gentog han, at fordi han ikke vidste, at informationerne var forkerte, skulle det ingen konsekvenser have for ham:

- Jeg har ikke vildledt Folketinget, sagde han.

– Folketinget har modtaget forkerte oplysninger. Og det har jeg sagt undskyld for, fordi det er mit ansvar. Jeg mener ikke, at det betyder, at jeg skal trække mig, sagde Jakob Ellemann-Jensen (V) tirsdag.

Al ansvar

Det argument havde Jakob Ellemann-Jensen dog for et år siden ikke meget til overs for. Her stod det klart, at Mette Frederiksen (S) ikke var vidende om ulovlighederne i minksagen, og dermed fik sagen ingen konsekvenser for hende.

'Kan man virkelig slippe afsted med at tørre ansvaret af på sine embedsmænd, når man har det politiske ansvar, og når man sad for bordenden, da beslutningen blev truffet? Det mener jeg ikke,' skrev han i et nyhedsbrev i august 2022.

Han gjorde det i andre interviews klart, at det var lige meget, at Mette Frederiksen ikke vidste, at hun havde optrådt vildledende og givet en ulovlig ordre, fordi det ikke fjerner ansvaret 'at have øjnene lukket', når man 'kører over for rødt'.

Og i 2020 mente han, at Mette Frederiksen burde trække sig, fordi at 'når hun begår en fejl, så er det hendes ansvar'.

180 grader

Det er det, Lars Trier Mogensen kalder tommetykt hykleri:

- Det er som nat og dag. Tidligere sagde han, at hun måtte tage ansvaret, fordi hun sad for bordenden, selvom hun ikke bevidst havde vildledt Folketinget.

- Nu snurrer han så 180 grader rundt og siger, at i en sag, hvor han selv har siddet for bordenden, og Folketinget er blevet vildledt, skal han ikke tage ansvaret.

Bruger minksags-logik

Lars Trier Mogensen understreger, at Jakob Ellemann-Jensen dermed selv bruger præcis den samme logik, der friholdt Mette Frederiksen (S) for konsekvenser i minksagen:

- Logikken bag, at Mette Frederiksen ikke kunne holdes ansvarlig, var, at hun ikke havde forsæt og ikke var vidende om, at hun optrådte groft vildledende.

- Den samme logik holder Jakob Ellemann-Jensen nu op foran sig som et figenblad, selvom han selv har sagt, at man har ansvaret alligevel.

Gratis hykleri

For nuværende er hykleriet dog gratis for Jakob Ellemann-Jensen. For med en flertalsregering er 'barren for, hvornår der kommer en politisk konsekvens, hævet voldsomt' ifølge Lars Trier Mogensen.

Men på den længere bane er hykleriet ikke en gratis omgang:

- Ellemanns lidt syrede fordel er, at det i forvejen går så dårligt for Venstre. De er allerede reduceret til de allermest trofaste vælgere.

- Men jeg tror, at dette her vil gøre det markant sværere for Jakob Ellemann at rejse sit parti. Han har fået så mange ridser i lakken, at han får svært ved at få den pondus, der skal trække hundredtusindvis af vælgere tilbage.

De Konservatives Rasmus Jarlov finder det uacceptabelt, hvis ikke der bliver nogle konsekvenser af kanonsagen. Foto: Emil Nicolai Helms

Jarlov: Sagen må få konsekvenser

Det går ikke, hvis sagen om misinformation af Folketinget ikke får nogen konsekvenser for de ansvarlige. Det siger de konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov.

Han ser ekkoer af minksagen, der endte med, at hverken politikere eller embedsfolk blev draget til ansvar.

- Nu er det for tidligt at sige, om der vil blive draget konsekvenser. Men gør der ikke det, så minder det en del om minksagen, hvor der skete noget fuldkomment uacceptabelt, og ingen fik ansvaret.

- Jeg håber ikke, det ender sådan, siger han.

Skal undersøges

Derfor mener han, at en kommende uvildig advokatundersøgelse skal dække både Forsvaret og Forsvarsministeriet.

- I første omgang er der jo ikke lagt op til konsekvenser for nogen. Men vi ved heller ikke endnu, hvem der har skrevet de misvisende formuleringer.

- Derfor skal hele kæden fra yngste fuldmægtig til ministeren undersøges, så vi ved, hvem der har skrevet dem.

Et skred

For det er afgørende at finde ud af, hvordan det endte med, at Folketinget blev løjet for. Og at det får konsekvenser, siger Rasmus Jarlov

- Jeg er bange for, at der sker et skred i de her år, hvor større og større lovbrud bliver accepteret. Og det er ulovligt at misinformere Folketinget. Vi kan ikke træffe de rigtige beslutninger, hvis ikke vi får de rigtige informationer. Derfor må vi slå relativt hårdt ned, når det sker.

- Specielt selvfølgelig hvis det er bevidst, at vi er blevet vildledt. Og i denne er det svært at slippe mistanken om, at det var bevidst.