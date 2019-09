Kaos fra dag et: Minister har ikke styr på nye regler

Det er næppe gået manges næser forbi, at det fra i dag kan blive en dyr fornøjelse at køre i bil og tale i mobiltelefon samtidig. Men det er ikke kun bilister, der skal holde hænderne på rattet.

Også cyklister og personer, der kører på elløbehjul, risikerer at få en bøde, hvis de skriver beskeder, tjekker Instagram, ringer hjem eller tjekker GPS'en.

Men hvor meget er bøden på?

Transportminister Benny Engelbreht (S) lader til at være lidt i tvivl.

På Transportministeriets hjemmeside udtalte Engelbrecht tirsdag morgen klokken 8 følgende:

- Uopmærksomhed er en væsentlig årsag til trafikulykker, og derfor bør og skal vi ikke bruge mobiltelefonen eller andre apparater, når vi kører bil.

- (...) Af samme årsag får man også en bøde på 700 kroner, hvis man som cyklist eller fører af motoriseret løbehjul taler i håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Men hidtil har bøden for at køre med håndholdt mobiltelefon, mens man cykler, været på 1000 kroner. Det fremgår af Cyklistforbundets hjemmeside.

Så hvad er op og ned? Slipper man med de nye regler ligefrem billigere, hvis man får en bøde på cyklen?

Ekstra Bladet har ringet til Transportministeriet for at blive klogere.

- På ministeriets hjemmeside fremgår det, at man nu får en bøde på 700 kroner, hvis man 'som cyklist eller fører af motoriseret løbehjul taler i håndholdt mobiltelefon under kørslen'. Men tidligere har bøden været på 1000 kroner. Kan det passe?

- Det er en fejl, lyder svaret prompte fra ministeriets pressechef.

- Så Transportministeren ved godt, at han ikke får en bøde på 700 kroner, men 1000 kroner?

- Ja, det er os, der har lavet en fejl, fortæller pressechefen.

Efter Ekstra Bladets henvendelse er Benny Engelbrechts citat blevet ændret på ministeriets hjemmeside, så ministeren nu er bekendt med de gældende regler.

Transportministeren var hurtig på Twitter-tasterne i morges. Her pippede han om de nye regler.

- Fra i dag koster det udover bøde et klip i kørekortet, hvis man for eksempel taler i håndholdt mobiltelefon, skriver beskeder, bruger tablets, indstiller håndholdt gps eller på anden vis bruger håndholdte kommunikationsapparater under kørslen, skrev han og tilføjede:

- Husk at forbuddet mod at bruge håndholdt mobiltelefon og andre kommunikationsapparater gælder for alle førere af køretøjer; herunder også cyklister og førere af motoriserede løbehjul.

Det fik flere Twitter-brugere til at undre sig. Betyder de nye regler, at man nu også får et klip i kørekortet for at tale i telefon på cyklen?, undrede flere sig.

- Nej, det gælder kun bilister, understreger Transporministeriets pressechef over for Ekstra Bladet.

Første klip er uddelt

Udover mobiltelefoner omfatter forbuddet også tablets, GPS'er, computere, smartwatches og, walkie talkies, fremgår det af lovforslaget, der blev vedtaget i Folketinget i december 2018.

Klokken 7 tirsdag morgen uddelte Fyns Politi for første gang et klip i kørekortet samt en bøde på 1500 kroner for at benytte håndholdt mobil under bilkørsel. Derudover fik vedkommende en bøde på 1500 kroner samt 500 kroner til Offerfonden.

Det oplyser politiet på Twitter.