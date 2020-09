Kaos og skænderi: Nu blander Mette sig

Hverken Joe Biden eller Donald Trump holdt sig tilbage med skældsord og afbrydelser, da de to præsidentkandidater i nat stod ansigt til ansigt i den første tv-duel op til valget.

Debatten, der mest af alt mindede om ét langt skænderi, har trukket overskrifter verden over, og den er heller ikke gået ubemærket hen for Mette Frederiksen.

'En valgdebat i USA i nat, hvor afbrydelser og skænderier fik lov til at fylde alt for meget. Sådan er det heldigvis ikke i Danmark. Og jeg håber aldrig, det bliver sådan. De hårde ord polariserer og splitter,' skriver statsministeren onsdag på Facebook.

Foto: Ritzau Scanpix

Herefter langer hun ud efter de personer, der skriver hårdt og grimt på de sociale medier.

'Personligt er jeg bekymret over den hårde tone her på de sociale medier. Det vil være godt for vores demokrati og for sammenhængskraften, hvis vi skriver til andre, som vi ville tale, hvis vi mødtes ansigt til ansigt,' lyder det fra Mette Frederiksen.

'Hold din kæft'

Under tv-duellen i nat bad Joe Biden blandt andet Trump om at holde sin kæft, da præsidenten endnu en gang valgte at afbryde Joe Biden midt i hans argumentation.

Det kom endda så vidt, at debattens ordstyrer måtte sætte Donald Trump på plads.

Generelt var duellen præget af afbrydelser og mundhuggeri, der forstyrrede selve den politiske debat.

Den danske USA-ekspert Anders Agner er onsdag gået så langt som at kalde debatten et 'historisk lavpunkt'.