Kaos om Arne-pension: Fanget i papir-helvede

Ansøgerne bombarderer nu Rigsarkivet for at skaffe den afgørende dokumentation

Ansøgerne til den såkaldte Arne-pension risikerer at havne i et sandt papirhelvede.

De har nemlig problemer med at bevise, hvor længe de har slidt på arbejdsmarkedet.

Dermed er regeringens store slagnummer blevet ramt af netop det bureaukrati, som det var hensigten at undgå.

Siden månedens begyndelse har 1.087 personer nemlig henvendt sig til at Rigsarkivet for at finde dokumentation for deres mangeårige slid på arbejdsmarkedet.

Den kraftige stigning har allerede ført til lange ventetider hos Rigsarkivet. Det oplyser Rigsarkivets vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen i en mail til Ekstra Bladet.

Hos Rigsarkivet findes der blandt andet gamle skatte - og sygedagpengeregister, der kan være afgørende for at bevise tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed sikre retten til tidlig pension.

Arne-pensionen blev til efter Ekstra Bladet intenst beskrev problemerne med nedslidning blandt lønmodtagere.

Rigsarkivet har oplysninger, der for nogle af ansøgerne er vital for at få ret til tidlig pension. Foto: Rigsarkivet/Torben Eskerod

9-12 måneders ventetid

De mange begæringer er kommet på blot en måned. Og ansøgerne kan godt væbne sig med tålmodighed.

- Rigsarkivet har forlængede sagsbehandlingstider på egenaccesområdet (Ret til indsigt i egne personoplysninger), der inkluderer sager vedrørende fremfinding af dokumentation til retten til tidlig pension. Vi har aktuelt 9-12 måneders sagsbehandlingstid på disse sager, oplyser Ole Magnus Mølbak Andersen.

Meldingerne var ellers lutter positive, da man åbnede for ansøgninger til Arne-pension 1.august.

Omkring 7.000 ansøgte indenfor de første fire dage, og ifølge fagforeningerne var ansøgningsprocessen uproblematisk. I alt har 16.000 ansøgt om tidlig tilbagetrækning.

Hvem kan få Arne-pension Om du kan trække dig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet afhænger af, hvor meget anciennitet du har optjent. Du har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis du blandt andet har været tilknyttet arbejdsmarkedet i mange år. Det antal år, du har været i arbejde, når du er 61 år (opgørelsestidspunktet), er afgørende for, om du kan gå på pension tidligere, også kaldet Arne-pension: 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension

43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension

42 år på arbejdsmarkedet giver ret til 1 år med tidlig pension. Fra 2026 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år, og anciennitetskravene ændres til 43-45 år. Fra 2027 hæves opgørelsestidspunktet til 63 år, og samtidig vil kravet om anciennitet stige til 44-46 år. Kilde: Ældresagen og Beskæftigelsesministeriet.

Rigsarkivet oplyser, at man er i dialog med Beskæftigelsesministeriet om mulige løsninger på problemet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Beskæftigelsesministeriet, indtil videre uden held.

- Jeg er stolt over at se, at vores løfte om tidlig pension nu for alvor er blevet til virkelighed, sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til Jyllands-Posten i starten af august, da ordningen trådte i kraft.

Men nu ser det ud til, at nogle af ansøgerne må vente på finansministerens løfte.

