Kaos på Borgen: Larm stresser politikere og royale heste

Ansatte i Folketinget og Højesteret er blevet så generet af støjen fra demonstrationer, at de har henvendt sig til politiet. Men også dronningens heste har fået for meget

Konstant banken på grydelåg, pander og trommer gennem flere uger har gjort både to- og firebenede ansatte på Slotsholmen utilpasse.

Siden 4. november har demonstranter mod den nye epidemilov samlet sig på Christiansborg Slotsplads, og larmen fra pladsen har forringet arbejdsvilkårene drastisk for ansatte i de myndigheder, der har til huse på og omkring Christiansborg.

Men også dronningens heste i Den Kongelige Stald, der ligger i forlængelse af Christiansborg, er blevet urolige og stressede af den høje banken og trommen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det særligt, når demonstranterne ind i mellem cirkulerer rundt om Christiansborg, at det går galt.

Her vader de nemlig larmende forbi både stalden og Christiansborg Ridebane, og det får hestene til at fare rundt, og de ansatte i Den Kongelige Stald må hive hestene inden for i sikkerhed for støjen.

Der har været demonstrationer foran Christiansborg siden 4. november. Foto: Nils Meilvang/Polfoto

Psykiske konsekvenser på Borgen

Allerede 6. november, bare et par dage efter demonstrationerne begyndte, henvendte direktøren for Folketingets Administration, Marie Hansen, sig til politiet.

Her gjorde hun opmærksom på de gener, som demonstrationerne medførte.

'Demonstrationens støjniveau var ved at udvikle sig til et arbejdsmiljømæssigt problem, der påvirkede medarbejdere og folketingsmedlemmer i et omfang, hvor arbejdsvilkårene blev markant forringet, og hvor støjniveauet potentielt kan udvikle sig til at påvirke medarbejdernes psykiske velbefindende,' skriver Claus Brask, der er presseansvarlig i Folketinget, i en mail til Ekstra Bladet.

Han fortæller også, at der er utallige eksempler på, at møder bliver flyttet rundt på Christiansborg, fordi larmen forhindrer arbejdet.

Så sent som 17. november måtte Forsvarsudvalget flytte et møde, fordi det ikke var muligt at arbejde under de vilkår, som larmen skaber.

Også Højesteret oplyser, at de har rettet henvendelse til politiet grundet gener fra demonstrationerne, men ønsker ikke at uddybe nærmere, hvilke gener der er tale om.

Københavns Politi bekræfter, at både myndigheder og borgere på og omkring Christiansborg har henvendt sig til politiet i forbindelse med støjgenerne.

