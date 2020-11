Kaos ved valgsted: Forsøger at bryde ind

Der er onsdag demonstrationer i en række amerikanske byer efter tirsdagens præsidentvalg. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det foreløbige valgresultat er langt tættere end forventet og beskyldninger om valgsvindel har ført til frygt for vold og optøjer.

I Detroit har en stor gruppe af præsident Donald Trumps tilhængere samlet sig foran et valglokale.

Stop med at tælle

Demonstranterne råber 'stop med at tælle' og har forsøgt at bryde ind i lokalet. Amerikanske medier beskriver, at der er en hektisk stemning foran lokalet.

Onsdag har der også været demonstrationer i byer som Seattle, Philadelphia, Washington og New York.

Der er endnu ikke nogen meldinger om sårede i forbindelse med demonstrationerne.

Det hele er et svindelnummer, mener Trump. Helt uhørte udtalelser af en siddende præsident, mener mange USA- og valgeksperter.

I Phoenix i delstaten Arizona har hundredvis af Trump-tilhængere samlet sig foran rådhuset og et valglokale.

Ifølge det amerikanske medie CNN er flere af demonstranterne ved rådhuset bevæbnede. Det er lovligt at bære våben i Arizona.

CNN rapporterer, at optællingen i valglokalet fortsætter, men at CNN's medarbejdere og andre journalister skal forlade bygningen af sikkerhedsmæssige årsager.

Skam over Fox

Ved rådhuset råber demonstranterne 'skam over Fox', efter at tv-stationen Fox News tidligt havde udnævnt Joe Biden som vinder i delstaten.

I Chicago har flere demonstranter samlet sig på gaden og foran byens Trump Tower.

Demonstranterne lyser med mobiltelefoner og lommelygter for at symbolisere deres utilfredshed med Trump-lejrens forsøg på at standse optællingen af stemmer i flere vigtige svingstater, herunder Georgia, Pennsylvania og Michigan.

I Philadelphia samlede omkring 200 demonstranter sig onsdag eftermiddag til en protest, de betegnede som 'et forsvar for demokratiet'. Gruppen bestod af fagforeninger, klimabevægelser og andre.

Politiet i byen Portland i delstaten Oregon har anholdt flere demonstranter, som kræver hver stemme optalt.

En nyhedsvært på Koin 6 skriver på Twitter, at det drejer det sig om demonstranter, som blandt andet har smadret ruder.

Flere demonstranter i Minneapolis i delstaten Minnesota skulle desuden være anholdt, skriver Karen Scullin fra Fox 9 på Twitter.

Ifølge USA Today er mere end 100 organiserede demonstrationer planlagt i dagene frem til weekenden.