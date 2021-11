Kaptialfonds-Sass ser rødt: Sviner pressen og forsvarer Barbara

Kasketforvirring: Henrik Sass Larsen er direktør for kapitalfonds-organisation, men bruger sine nyhedsbreve på at forsvare den socialdemokratiske regering og svine pressen

Man skulle næsten tro, han stadig var stærk mand i Socialdemokratiets øvre luftlag.

I hvert fald slynger Henrik Sass Larsen, direktør i kapitalfondsorganisationen Aktive Ejere, i tre nyhedsbreve om sig med hårde beskyldninger mod presse og blå politikere, mens han agerer defensor for S-regeringen med Mette Frederiksen i spidsen og Barbara Bertelsen ved hendes side.

Det skriver Berlingske, der ligeledes har talt med flere medlemmer af Aktive Ejere, som anonymt kritiserer den tidligere top-socialdemokrat for sin stil.

I sit seneste nyhedsbrev 'Inkvisitionens tid - Ansvarets flugt' kaster Sass sig ind i minksagen og langer ud efter pressen for at fokusere på de fejl, regeringen har begået, da man nedslagtede alle mink i Danmark i strid med loven.

'For nu er jagten gået ind. Nu skal der findes fejl og udskammes. Nu skal “magten” afdækkes. Og heldigvis har man fundet ud af, at der ikke var hjemmel til at aflive mink, og så er forargelsen hysterisk og brovtende fra inkvisitionens ledere, pressen. Altså, de som påtog sig et ansvar og en risiko og dermed reddede tusinder af danskeres liv – det er dem man har sat på anklagebænken. Og mon det giver appetit til fremover at tage ansvar? Gæt selv,' skriver Henrik Sass Larsen i nyhedsbrevet.

Andetsteds i samme nyhedsbrev forsvarer Henrik Sass Larsen departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen for at være forudseende i hele corona-spørgsmålet, før eksperter indså alvoren.

Også her får journaliststanden og tilmed blå bloks politikere den ellers nu apolitisk ansatte Henrik Sass' kærlighed at føle. Skudsmålet er, må landets kapitalfonde forstå, at presse og borgerlige politikere er i seng med hinanden:

'I første omgang så skrev og meddelte hele ravelinen af ledende eksperter, at det var forkert, og selvfølgelig bistået af frådende pressefolk som hånede og svinede løs på statsministeren. Og selvfølgelig bistået af deres lakajer i de ikke-regeringsbærende partier.'

Beskylder Troels Lund for skatte-læk

Indledningsvis i nyhedsbrevet begræder Henrik Sass Larsen, at ikke flere politikere i dag tager ansvaret for 'villede fejl', som han kalder dem; altså fejl med forsæt.

Og her kommer han ganske med en ganske konkret anklage mod den tidligere VK-regering; ikke mindst tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen (V).

I lederen forklarer Sass, at 'en regering engang i 00’erne bevidst ødelagde skatteforvaltningen' og fortsætter:

'Efterfølgende har det ikke været muligt at finde en ansvarlig politiker eller ex-minister, som har påtaget sig ansvaret og indrømmet at: ja, det var imod bedre vidende at vi ødelagde SKATs administration, ja det var os der afskaffede vurderingsmænd, men undlod at teste ny ejendomsvurdering, og ja det var mig som minister, der lækkede private skattepapirer om oppositionens leders mand (Stephen Kinnock). Intet af dette skete – i stedet blev der sparket til embedsmænd og nedad.'

Det var Troels Lund Poulsen, der var skatteminister på det tidspunkt, hvor Stephen Kinnocks skattepapirer blev lækket. Men det er aldrig bevist eller godtgjort, hvem der sørgede for, at B.T. fik dokumenterne.

Går op i erhvervsskoler

I sit nyhedsdbrev fra oktober agerer Henrik Sass Larsen også cheerleader for regeringens politik - det handler dog hverken om kapitalfonde eller aktiebeskatning, men om uddannelsespolitik og praktikpladser.

Lederen er bygget op som et konstruktivt, kritisk indspark til regeringen. Men på et vigtigt punkt bakker Henrik Sass netop op om regeringens pointe: At unge på erhvervsskoler skal gøre mere for at sikre unge praktikpladser:

'Regeringen er angiveligt helt verliebt i faglige uddannelser, og hvis det virkelig er sandt, og ikke bare fordi man vil fedte for fagforeningerne, så skal de lave dem markant om. De er i sin form og indretning så vel uattraktive som forældede. De bør markant forkortes og væk fra at basere sig på, at uddannelsen primært forankres hos en privat håndværker.'

Nyhedsbrevet afsluttes med et kuriøst - Sass er og har altid været en vittig skribent - svirp med halen, som flere medlemmer af Aktive Ejere dog har studset over.

'Nå, nu er vi vist derhenne, hvor den fulde onkel vist hellere må tage et hvil på sofaen, mens der ringes efter en taxa. Tak for denne gang, kommer gerne igen.'

Ingen kommentarer

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Henrik Sass Larsen til de opsigstvækkende ledere, han som direktør for en interessorganisation, der kærer sig om danske kapitalfonde, skriver.

Herunder har vi også specifikt spurgt, om det er korrekt forstået, at Henrik Sass Larsen tænker på Troels Lund Poulsen, når han skriver 'og ja det var mig som minister, der lækkede private skattepapirer om oppositionens leders mand (Stephen Kinnock).'

Det har han dog ikke ønsket.

I stedet henvises til Aktive Ejeres bestyrelsesformand Christian Frigast, som til Berlingske siger:

'Henrik har et naturligt frit slag for, hvad han vil beskæftige sig med. Det er klart, at linjen over tid skal bevæge sig inden for skydeskiven. Men jeg har ikke noget problem med, at Henrik med sin baggrund og viden skriver, som han gør,' siger Christian Frigast.