Karen Melchior færdig som EP-kandidat

Det er slut for Karen Melchior. I hvert fald for nu.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger dukkede det radikale medlem af Europa-Parlamentet aldrig op til opstillingsmøde Københavns Storkreds i weekenden, og det betyder, at hun nu er færdig som kredsens kandidat.

Medlem af hovedbestyrelsen Anders Thomsen bekræfter over for Ekstra Bladet, at Karen Melchior ikke stillede op til en af de to pladser som hovedstadens kandidat.

Han ønsker dog ikke at gå i detaljer om årsagen, men Ekstra Bladet erfarer, at hun aldrig dukkede op til opstillingsmødet, og så gav det sig selv.

Op ad bakke

Karen Melchior vil efter sin sygemelding fra Europa-Parlamentet igen kunne forsøge at opnå opstilling i en anden kreds uden for København.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver det op ad bakke for den kontroversielle politiker. En opstilling skal nemlig både formelt godkendes af partiets hovedbestyrelse og bekræftes på partiets landsmøde.

Her er det ifølge flere kilder, som Ekstra Bladet har talt med, ikke med partiets gode vilje, hvis Melchior igen skal repræsentere de radikale oven på sagerne om overfusninger af ansatte mv.

Radikale Venstre har ikke nogen formel eksklusionsparagraf. Men ifølge Ekstra Bladets underretninger har partiets forretningsudvalg længe været meget tæt at sætte foden ned over for Karen Melchior og bede hende trække sig. Melchiors fortsatte sygemelding har dog blokeret for dette.

I stedet for Karen Melchior bliver det blandt andre 48-årige David Munis Zepernick, der er medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, som fremover er EP-kandidat.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Karen Melchior.

Artiklen fortsætter under billedet ...

MEP Karen Melchior. Foto: Shutterstock

Syge stemmer

Ekstra Bladet kunne i marts afsløre, at Karen Melchior 1. marts stemte i Europa-Parlamentet under sin sygemelding, selvom den radikale ledelse forinden havde understreget, at hun burde lade være.

Landsformand i Radikale Venstre Mikkel Irminger Sarbo løftede allerede pegefingeren i februar, da Karen Melchior stemte hundredvis af gange, selvom om hun var sygemeldt.

'Det undrer mig meget. Karen er sygemeldt og derfor ikke bør stemme,' skrev Mikkel Irminger Sarbo i en sms til Ekstra Bladet.

Det samme gjorde kredsformand i København Søs Haugaard. Efter Karen Melchior har valgt at blæse på den radikale ledelse, har Søs Haugaard gentaget anbefalingen om ikke at stemme.

'Karen er jo ikke forpligtet til at følge mine råd, men jeg har gentaget mit råd til hende om at lade være med at arbejde og koncentrere sig om at blive rask,' skriver Søs Haugaard til Ekstra Bladet.

Hidsig politiker

Karen Melchior annoncerede sin sygemelding på både Facebook og Twitter 4. februar.

Her skrev hun, at hun nu trak stikket grundet 'pres igennem lang tid'.

'Derfor bremser jeg op nu. Derfor bliver jeg nu sygemeldt og får hjælp til at komme på fode igen,' skrev Karen Melchior.

Ekstra Bladet har i 2021 afdækket, hvordan flere af Melchiors ansatte er flygtet fra hende, da arbejdsmiljøet var ulideligt på grund af blandt andet Melchiors hidsige udfald.

