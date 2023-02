Karin må knokle trods smerter: - Hvor ondt skal man have, Mette F.?

Efter 42 års hårdt fysisk arbejde havde Karin Sørensen set frem til at kunne gå på seniorpension om et par år. Men nu sidder hun og andre nedslidte på pinebænken og aner ikke, om de kan få seniorpension

Efter 42 års hårdt fysisk arbejde havde Karin Sørensen set frem til at kunne gå på seniorpension om et par år. Men nu sidder hun og andre nedslidte på pinebænken og aner ikke, om de kan få seniorpension

I 42 år er Karin Sørensen fra Vejle stået op klokken fem om morgenen for at gå på arbejde, og det fortsætter hun med, selvom kroppen gør ondt.

Derfor havde hun set frem til at gå på seniorpension om få år, men nu er hun og andre nedslidte endt i en venteposition. For regeringen varslede inden jul, at de vil skrotte seniorpensionen, men siden har det været sparsomt med information om, hvordan og hvornår det skal ske.

58-årige Karin Sørensen aner derfor ikke, hvad hendes muligheder for tidlig tilbagetrækning bliver, og hvor mange år endnu, hun skal knokle.

- Jeg føler mig utryg. Jeg ved ikke, hvor jeg står henne, siger Karin Sørensen.

Hvor ondt skal man have?

Og det får hende til at stille spørgsmål til regeringen:

- Hvor ondt skal man egentlig have for at få lov til at drosle lidt ned?

Annonce:

Hun har haft hårdt fysisk arbejde, siden hun var 17 år gammel. Hun startede med at arbejde på fabrik og blev siden udlært som maler og var selvstændig i ti år.

I sommeren 2021 måtte hun sygemeldes efter flere diskusprolapser i nakken, der gjorde, at hun ikke kunne dreje hovedet og bruge sin venstre arm.

Karin Sørensen er stadig nødt til at hvile sig midt på dagen på grund af smerter fra diskusprolapserne. Foto: Anders Brohus

Skulle nulre rosin

Hun var rystet over sit møde med jobcenteret, hvor hun fortæller, at hun blandt andet skulle nulre en rosin. Hun blev placeret i et forløb med personer, der var ramt af helt andre problemer, herunder stress og depression, fortæller hun.

- Jeg følte mig fuldstændig malplaceret. Da jeg kommer derned for tredje gang får jeg så at vide, at jeg ikke må komme mere, fordi jeg er raskmeldt af min læge, fortæller Karin Sørensen.

Annonce:

Det var ikke en raskmelding, som Karin havde været inde over, og hun følte, at hun i jobcenteret blot var en sag i systemet og ikke et menneske. Ikke mindst fordi jobcenterets råd til hende, da hun var blevet raskmeldt mod sin vilje og stod uden job, var, at hun kunne søge kontanthjælp.

- Jeg ejer et hus sammen med min mand, så det betød jo reelt, at der skulle spises af murstenene, før de kunne hjælpe mig, siger Karin Sørensen.

Så da hendes sygedagpenge stod til at udløbe, var der ingen hjælp at hente, selvom hun kunne bevise overfor kommunen, at hun skulle opereres i skulderen for at afhjælpe smerterne.

Slæber sig igennem

Karin Sørensen endte derfor med at stå uden indtægt i syv måneder og måtte til sidst melde sig ledig, selvom hun stadig havde smerter.

Hun endte efter flere måneders jobsøgning med at komme i virksomhedspraktik på den fabrik, hvor hun i dag er ansat.

- Jeg kæmpede mig igennem de fire uger på smertestillende medicin og blev bagefter ansat 37 timer om ugen, men det kunne jeg slet ikke holde til. Jeg var fuldstændig ødelagt, fortæller Karin Sørensen.

Derfor lavede hun en aftale med virksomheden om, at hun i stedet arbejder 30 timer om ugen. Hvor længe, hun kan klare det, ved hun dog ikke.

- Jeg er rigtig glad for mit arbejde, men jeg synes ikke det kan være rigtigt, at man skal slæbe sig igennem på morfin og smertestillende, fortæller hun.