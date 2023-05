Karsten Hønge fortryder intet: - Hun ønsker ikke dialog

En grønlandsk tale fik flere folketingsmedlemmer til at spærre øjnene op fredag formiddag, og episoden fik endda SF's Karsten Hønge til at føle sig som en 'statist'. Nu kalder han situationen for en unødig provokation

Grønland og rettigheder i rigsfællesskabet er igen blevet en varm kartoffel i dansk politik.

Under en debat i Folketingssalen fredag fik Socialistisk Folkepartis Karsten Hønge nok, da det grønlandske folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam valgte udelukkende at tale grønlandsk fra Folketingets talerstol i en debat om rigsfællesskabet.

- Det var en ekstrem nationalistisk dagsorden, som hun kom med, siger han søndag til Ekstra Bladet.

- Hvis hun fremsætter det som et forslag, så er jeg fuldkommen åben over for det. Vi er venner og kollegaer, så vi skal da prøve at forstå hinanden.

- Det, der skete i Folketingssalen, var et stunt, som jeg blev en del af, og det ønskede jeg ikke.

Siumuts Aki-Mathilda Høegh-Dam valgte kun at tale grønlandsk med henvisning til, at borgere i Grønland, der ikke forstår dansk, ikke kan følge med i debatten i Folketingssalen, selvom debatten omhandler dem.

SF's Karsten Hønge afstod fra at stille et opfølgende spørgsmål til Siumuts Aki-Mathilda Høegh-Dam, da han ganske enkelt ikke forstod hendes svar. Hun insisterede nemlig på at tale grønlandsk fra talerstolen

Åben overfor forslaget

Karsten Hønge opfordrer Aki-Mathilda Høegh-Dam til at fremsætte et forslag om en såkaldt tolkeordning til Folketingets Præsidium, så borgere i rigsfællesskabet, der ikke taler dansk, kan følge med i debatten.

- Hun har jo ikke foreslået det her nogle steder. Det er jo sådan, man gør det, siger han og tilføjer at han godt kunne tænke sig en tolkeordning.

- Lad os da tage en snak om det. Fundamentet for demokratiet er dialog, tilføjer han.

- Du sagde, at du ikke ville være statist i det, der foregik, fordi det skulle bruges i grønlandske medier. Overreagerede du i Folketingssalen?

- Overhovedet ikke. Det var et faktum, at jeg var statist, siger Karsten Hønge.

- Alle hendes folk var på plads på tilhørerpladserne, altså det kunne jeg jo se. Jeg ønsker dialog mellem os. Det var en unødig provokation.

- Synes du ikke, at Aki-Matilda har en god pointe? Det ville vel give god mening, hvis alle, der er underlagt rigsfællesskabet, kan forstå, hvad der foregår i Folketingssalen?

- Jeg afviser slet ikke, at det kan være en idé, men der er aldrig nogen, som har rejst det. Den konstruktive måde er jo at fremstille det som et forslag.

- Hun ønsker ikke dialog, men konfrontation.

- Jeg reagerede fuldkommen, som jeg synes, jeg burde gøre, men jeg går til diskussionen med et åbent sind.

Aki-Matilda Høegh Dam er folketingsmedlem fra det grønlandske parti Siumut. Foto: Jens Dresling

Intet problem

Aki-Matilda mener ikke, at kritikken af hendes ageren på talerstolen er berettiget.

- Det er utroligt, at det overhovedet skal blive til en ballade at kunne få lov til at snakke det grønlandske sprog, siger hun og pointerer, at det er Grønlands officielle sprog, som hun sagde til Ekstra Bladet efter debatten fredag.

- Er du klar til at tage den her sag videre?

- Jeg har gjort det rigtige, fordi det er jo også Folketinget selv, der er har besluttet, at det grønlandske sprog er det officielle sprog.