Karsten Lauritzen forlader dansk politik

Det er slut for Karsten Lauritzen i dansk politik i denne omgang.

Det erfarer Ekstra Bladet, og Karsten Lauritzen har senere selv bekræftet sit farvel på Facebook.

Venstre-profilen har fået job hos Dansk Industri og skifter dermed livet på Christiansborg ud med en toppost i erhvervslivet.

1. februar begynder tidligere skatteminister og nuværende gruppeformand for Venstres folketingsgruppe, Karsten Lauritzen, som direktør for DI Transport

'Jeg har valgt at stoppe i politik. Dansk politik og Christiansborg har været mit liv i snart 15 år, og jeg har altid lovet mig selv, at jeg på et tidspunkt skulle prøve noget andet,' skriver Lauritzen på Facebook.

'Det tidspunkt er nu. Fra 1. februar skal jeg nemlig være direktør i DI Transport.'

Venstre og formand Jakob Ellemann-Jensen må dermed vinke farvel til de 18.335 personlige stemmer, som Venstres nordjyde fik ved valget i 2019.

Ellemann-Jensens mareridtsdag startede med en positiv coronatest på den dag, hvor han skulle have mødt dronningen.

Efterfølgende blev partifællen Claus Hjort sigtet for at have røbet statshemmeligheder, og nu mister han en af sine profiler på Borgen.

Skal være far

38-årige Lauritzen røber samtidig i sit farvel-skrift, at han skal far til foråret.

- Men mit farvel til politik handler ikke kun om en spændende jobmulighed med mange udfordringer og ny læring. Det handler også om, hvor jeg er i mit liv. Jeg skal være far til foråret. Det bliver fantastisk, men for mig bliver det også en stor omvæltning.

Aalborg-politiker gør comeback

Det bliver Maja Torp fra Aalborg, der overtager Karsten Lauritzens mandat. Den 48-årige Venstre-kvinde er til daglig medlem af byrådet i Aalborg og er samtidig leder af misbrugsområdet i Aalborg Kommune.

Maja Torp.

Hun har tidligere snuset til folketingsarbejdet, da hun sidste år var midlertidig stedfortræder for Marie Bjerre (V).

- Jeg kender allerede lidt til det. Men jeg har ikke noget at tænke så meget på mit politiske program endnu. Jeg fik først beskeden for 45 minutter siden, siger Maja Torp, da Ekstra Bladet ringer.

- Men jeg kan se heroppe fra min plads i byrådet, at der er problemer med at skaffe arbejdskraft. Det er et område, hvor der nogle udfordringer at løse.