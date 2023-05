Kassevogn kører ind i hegn ved Det Hvide Hus

En kassevogn er mandag aften lokal tid kørt ind i hegnet på Lafayette Square nær Det Hvide Hus i Washington D.C.

Det oplyser talsperson for Secret Service Anthony Guglielmi ifølge Reuters.

- Intet personale fra Secret Service eller Det Hvide Hus kom til skade, og årsagen samt omfanget af sammenstødet bliver efterforsket, siger han.

Chaufføren af kassevognen bliver nu tilbageholdt.

Lafayette Square er en 30.000 kvadratmeter stor offentlig park direkte nord for Det Hvide Hus, den amerikanske præsidents embedsbolig.

Hotel evakueret

Visse veje og fortove er efter hændelsen blevet afspærret, mens Hay Adams hotellet tæt på er blevet evakueret ifølge Fox 5 nyhedskanalen, skriver Reuters.

Benjamin Berger, der var i området, da bilen kørte ind i hegnet, har delt en video af hændelsen.

I et opslag på Twitter skriver han, at han hørte et brag bag ham og troede, at der var tale om et uheld.

'Jeg tog dette billede af Det Hvide Hus, og samtidig hørte jeg et sammenstød bag mig. Tænkte, at nogen var forulykket ved et uheld, indtil jeg så kassevognen bakke tilbage og forsøge at køre gennem hegnet igen', skriver Benjamin Berger.