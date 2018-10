Kendt folketingsmedlem skilt efter 32 år

Venstre-manden Kristian Pihl Lorentzen (V) er blevet skilt fra sin kone Anne Mette, som han har været gift med i 32 år.

Det skriver han på sin Facebook-profil.

Han forklarer, at de to ad åre er vokset fra hinanden, og derfor har besluttet at skilles i gensidig taknemmelighed.

Kristian Pihl Lorentzen er Venstres transportordfører og sidder i Folketingets Præsidium.

Lorentzen understreger også, at det er vigtigt for dem at bevare et venskab, så de kan være i samme rum uden problemer.

Det tidligere par har tre voksne børn sammen, Julie, Sofie og Frederik.

Desuden oplyser folketingsmedlemmet, at de har sat deres hus til salg og hver især leder efter ny og mindre bolig.

Huset i Ans er 237 kvadratmeter og er udbudt til 3.595.000 kroner. Det bliver beskrevet som en storvilla med pragtfuld beliggenhed med en udsigt til åbne vidder i Ans.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Kristian Pihl Lorentzen, men han er endnu ikke vendt tilbage.