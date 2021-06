Kendt kandidat kræver svar om krænker fra S-toppen

En tidligere ansat i Socialdemokratiet har udsat adskillige kvinder igennem en årrække for krænkende adfærd.

Den historie kunne man læse i Berlingske i går.

Nu kræver folketingskandidat Lars Werge, at Socialdemokratiets ledelse kommer på banen og forklarer sig. Og gerne giver en uforbeholden undskyldning.

- Jeg kunne godt tænke mig en reaktion fra spidsen af partiet. Toppen af partiet, siger han.

Lars Werge er folketingskandidat i hovedstaden og direktør for Danske Biografer

- Det her er ikke den første sag. Man kigger jo på, hvordan bliver der reageret fra ledelsen. Jeg synes godt, man kunne gøre på en anden måde, end at en administrationschef sender en mail, siger han.

Han henviser til sagerne om tidligere overborgmester Frank Jensen og tidligere minister Carsten Hansen.

- Socialdemokratiet ser ud til at have en tendens til at have et ikke særligt sundt arbejdsmiljø. Måske i særlig grad for de kvindelige ansatte. Mette Frederiksen var ude for omkring et halvt år siden i forbindelse med Frank Jensen-sagen, men tilsyneladende har der fundet noget sted nærmest samtidig.

I den nye sag har medarbejderen i 2020 blandt andet på et værtshus fortalt en ung, nyansat kvinde, at han ville have sex med hende, og skal angiveligt have slikket hende i øret, skriver Berlingske.

Ingen kommentarer

- Jeg kunne godt tænke mig at se - og det samme tror jeg gælder de unge kvinder, det handler om - at det blev taget mere alvorligt.

- Manden er ikke ansat længere. Så der er vel handlet?

- Når sådan en sag rammer medierne, ville det være et godt tegn på, at de tager det alvorligt, hvis de gik ud og kommenterede det. Det kunne være en uforbeholden undskyldning, eller hvad de kunne på at sige.

- Så du vil have formanden på banen?

- I hvert fald nogle andre end sekretariatschefen. Som jeg skriver i pov. international formand eller næstformand.

- Du er selv tidligere fagforeningsformand. Du er vel enig i, at det er svært at slå til søren i personsager?

- Jo, men det blev da håndteret fint. Der er jo ikke navns nævnelse i de seriøse medier. Men det her handler om, at unge medarbejdere skal føle sig trygge. Det er ikke mindst for deres skyld, at man skal sige noget, siger Lars Werge.

Socialdemokratiet meddeler Ekstra Bladet, at partiet ikke har yderligere kommentarer til mandens adfærd og partiets håndtering.

De henviser til en skriftlig kommentar i Berlingske fra partiets sekretariatschef, Lisa Schmidt.

'Vi har taget sagen meget seriøst, og sagen er derfor håndteret efter de anbefalinger, der gives på området. Vi er opmærksomme på, at den omtalte praktikant ikke synes, at sagen er håndteret tilfredsstillende. Det er vi kede af. Vi bestræber os altid på at håndtere sagerne bedst muligt for alle involverede. Vi kan dog ikke genkende alle detaljerne i fremstillingen. Det er vigtigt at slå fast, at der er handlet på baggrund af henvendelsen,' skriver hun til avisen.