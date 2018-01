Kendt teaterboss spinger ud som aktiv alternativist

Det er som om, at Alternativets medlemmer bare ikke kan få kultur nok.

Søndag valgte partiets medlemmer i København søndag en markant kulturpersonlighed som suppleant til lokalforeningens nye bestyrelse i form af Jon Stephensen, der er direktør på teatret Aveny-T på Frederiksberg.

- Hvis man vil lave nogle ting om, så nytter det ikke noget at sidde og brokke sig. Så må man være lidt aktivistisk, konstaterer teatermanden efter valget.

Jon Stephensen, der er bosat på Christianshavn, har været medlem af Alternativet i to år, forklarer han, og brænder især for arbejdet for en bedre udvikling af det københavnske byrum.

- Et grønt København er vigtigt. Det er alt fra grønne omgivelser til, hvad vi putter i munden. Den grønne omstilling er ikke bare vigtigt for København men også for vores position i verden, forklarer han.

Kender Niko

Jon Stephensen melder sig ind i Alternativet på et tidspunkt, hvor flere kedelige sager har ramt partiet. I København har kritikken regnet ned over Niko Grünfeldt, efter hans valg af posten som kultur- og fritidsborgmester.

Teatermanden Stephensen understreger, at han bakker fuldt og helt op om Niko Grünfeldts beslutning.

- Man kan faktisk som borgmester på kulturområdet gøre ret mange ting i København. På beskæftigelsesområdet er meget statsligt styret. Det tror jeg mange glemmer, siger Stephensen.

Grünfeldt og Stephensen er da også bekendte uden for den politiske arena.

- Jeg kender Niko, og synes han har gjort det sindssygt godt. Det viser det også ved, at han nu sidder som borgmester i København. Det er ganske imponerende, siger Jon Stephensen.

- Det virker som et lidt kaotisk parti du har meldt dig ind i, så vidt jeg kan forstå gik dagens årsmøde i Københavner-afdelingen med at fluekneppe vedtægter til den helt store guldmedalje, fordi der stadig ikke er styr på beslutningsprocesserne. Hvad er dig indtryk?

- Jeg siger, det er et ungt parti, som nu har seks medlemmer af Borgerrepræsentationen. Er det tredjestørste i København. Jeg tror, man har haft sindsygt travlt med at nå dertil. Så synes jeg det på baggrund af det fire år før næste valg, at man så sætter sig ned og siger; 'nu skal vi have endnu bedre styr på organisationen, så vi fremover kan fokusere på den helt nye position partiet er i.' Ikke bare en græsrodsbevægelse, men et stort parti i København. Det er fornuftigt, der er faste rammer, lyder det fra Jon Stephensen.

Kendt provokatør

Jon Stephensen gjorde sig senest bemærket, da hans teater opførte radiojulekalenderen 'Jul i republikken', som DR slagtede i 11. time. Ekstra Bladets anmelder var svært begejstret.

Jon Stephensen blev dog kendt i den bredere offentlighed på et lidt kedeligere baggrund, da han i 2009 måtte forlade sin post som direktør på Østre Gasværk efter beskyldninger om have profiteret uretmæssigt af teatrets billetindtægter.

Der er dog aldrig rejst nogen retslige krav mod Jon Stephensen og han blev to år senere ansat som chef på Aveny-T.