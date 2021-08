Kendte til krænkelse: Pegede på Hegaard som minister

Politisk leder for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, pegede på Hegaard som en mulig minister, på trods af, at hun allerede kendte til minimum en af de sager, som nu har fået 30-årige Kristian Hegaard til at trække sig fra Folketinget.

Det gjorde hun i programmet 'Absolut Flertal' på Radio 4. Programmet gæstes hver uge af en politiker, der giver deres bud på, hvordan Danmark ville se ud, og hvad de ville gennemføre, hvis deres parti havde absolut flertal i Folketinget i 10 år.

På Radikale Venstres sommergruppemøde spurgte Ekstra Bladets journalist ind til sexisme i Radikal Ungdom

Hegaard som socialminister

I programmet, som blev optaget i mandags og bragt onsdag, nævner Sofie Carsten Nielsen, hvilke ministerposter hun ville tildele medlemmerne af den radikale folketingsgruppe.

’Samira Nawa som besæftigelsesminister, Andreas Steenberg som skatteminister, Kristian Hegaard som socialminister,´remser den politiske leder op.

Kristian Hegaard blev valgt i Nordsjællands Storkreds og er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix.

Sofie Carsten Nielsen kendte til kærnkelæser

Men i et facebook-opslag fra i går skriver Hegaard selv, at han allerede for nogle måneder siden havde en samtale med Sofie Carsten Nielsen, fordi han skulle have udsat en anden radikal for en krænkelse til en fest.

Dermed var Sofie Carsten Nielsen udmærket klar over, at Hegaard havde opført sig grænseoverskridende, men den adfærd diskvalificerede tilsyneladende ikke Hegaard som mulig minister.

I facebook-opslaget skriver Hegaard, at der for nyligt har været en ny episode, hvor han har opført sig upassende. Derfor trækker han sig fra politik og fra Folketinget.

Kristian Hegaard blev valgt til Folketinget i 2019, og besad flere ordførerposter. Han desuden næstformand for retsudvalget.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Kristian Hegaard og Sofie Carsten Nielsen.