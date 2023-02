Kendte til vild coronateori

Nye Borgerliges formand, Lars Boje Mathiesen, kendte til sin næstformands teori om, at corona-vaccinerede fik hende til spontant at bløde, erkender han nu

Nye Borgerliges formand, Lars Boje Mathiesen, kendte til sin næstformands alternative teori om, at coronavaccinerede fik hende til spontant at bløde

Da Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerliges formand, tidligere på måneden klappede Henriette Ergemann op på scenen som partiets nye næstformand, kendte han til hendes vilde coronateori om, at hun fik spontane blødninger af at være tæt på coronavaccinerede.

Det erkender Lars Boje Mathiesen nu.

Henriette Ergemann har efter kun få uger på posten trukket sig, efter at pressen har gravet en række af hendes vilde coronaudtalelser frem.

Saltvand og blod

Ud over at vaccinerede fik hende til at bløde, har Ergemann også hævdet, at magteliten i Danmark fik sprøjtet saltvand i kroppen i stedet for vacciner som den øvrige befolkning.

Og hun ønskede et 'retsopgør' med sundhedsminister Magnus Heunicke.

Men selvom Nye Borgerlige kalder Ergemanns beslutning om at forsvinde fra partitoppen for 'rigtig', så var hendes menstruationsteori altså på forhånd kendt af Boje.

Annonce:

- Det er jo en personlig beslutning, som hun har truffet, og det respekterer jeg. Jeg har faktisk stor respekt for mennesker, der sætter partiet over deres person, siger han tirsdag.

'Ikke antivaxxere'

- Vi er ikke generelle antivaxxere i Nye Borgerlige. Vacciner er generelt et af de største kvantespring for folkesundheden. Men regeringen gik alt for langt under corona ved at dele befolkningen op i vaccinerede og ikke-vaccinerede.

- Gik hun for langt, da hun blandt andet sagde, at sundhedsministeren fik saltvand i modsætning til resten af befolkningen?

- Ja, det var ikke Nye Borgerliges politik. Så den opfattelse deler jeg ikke.

- Vil du ikke have et retsopgør med folk som Magnus Heunicke?

- Nej, jeg mener, at det skal undersøges, men om der skal laves et retsopgør …

Kendte til menstruation

- Skal der være et retsopgør?

- Jeg synes, at det var en fejl, at man besluttede, at der ikke skulle være en advokatundersøgelse af minkskandalen.

- Var du opmærksom på, hvad hun havde skrevet på Facebook før, hun blev valgt?

Annonce:

- Nej, altså ... jeg tror, at jeg kendte til den med menstruationen, men den med saltvand kendte jeg ikke. Men nu har jeg et møde, lød det fra Lars Boje, der herefter gik til møde med de tre andre medlemmer af folketingsgruppen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mere kaos: NB ekskluderer medlem

Konflikterne og stridighederne i Nye Borgerlige er ikke slut endnu.

Tirsdag er Rune Bønnelykke, der har været en del af Nye Borgerliges hovedbestyrelse og er medlem af byrådet i Vejle, blevet ekskluderet fra partiet.

Det oplyser han selv til Ritzau.

- Jeg er ikke medlem af Nye Borgerlige længere. Jeg er lige blevet ekskluderet for partiskadelig virksomhed, siger Rune Bønnelykke.

- Jeg er ganske uforstående over for det.

Mandag trak Nye Borgerliges nu tidligere politiske næstformand Henriette Ergemann sig fra sin post, som hun har haft i under to uger.

Det meddelte hun i et opslag på Facebook.

Det skete, efter at flere medier har beskrevet en række kontroversielle kommentarer på sociale medier fra Henriette Ergemann om coronavirus, før hun blev næstformand.

Annonce:

Beskyldt for løgn

I Facebook-opslaget beskyldte hun i første omgang Rune Bønnelykke for at lyve. Den passage slettede hun dog kort tid efter.

Rune Bønnelykke, som selv var kandidat til næstformandsposten ved Nye Borgerliges ekstraordinære landsmøde i Fredericia 7. februar, har offentligt taget afstand fra Ergemanns tidligere udtalelser.

Det har han blandt andet gjort i et kritisk indlæg i Vejle Amts Folkeblad.

Nye Borgerlige fortsætter uden politisk næstformand indtil oktober, hvor der skal vælges en ny på det ordinære årsmøde.

/ritzau/