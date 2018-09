Khader går efter Brian Mikkelsens valgkreds

Folketingsmedlem Naser Khader (K) går efter at overtage tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsens valgkreds.

Det oplyser Det Konservative Folkeparti.

Hidtil har Khader været opstillet i Østjyllands Storkreds. Men han er indstillet af tre vælgerforeninger til at blive opstillet i Sjællands Storkreds.

- Jeg har fået muligheden for at blive opstillet i Danmarks største valgkreds, hvilket jeg ser som en stor tillidserklæring og anerkendelse fra partiet, siger Naser Khader i pressemeddelelsen.

Ved at skifte til Sjællands Storkreds får Khader potentielt mulighed for at få et højere personligt stemmetal, end han gjorde ved valget i 2015, hvor 4041 østjyder stemte personligt på den konservative profil.

Brian Mikkelsen var den konservative frontfigur i Sjællands Storkreds ved valget i 2015. Han fik 4398 personlige stemmer. Mikkelsen har forladt politik for at blive direktør i Dansk Erhverv.

I dag sidder den konservative Brigitte Klintskov Jerkel i Folketinget som Mikkelsens suppleant. Hun stiller også op i Sjællands Storkreds, hvor De Konservative kun har udsigt til at få et enkelt mandat.

- Jeg havde selvfølgelig gerne set, at jeg var det eneste folketingsmedlem opstillet i kredsen, men Naser Khader er en stor profil og kendt over hele landet, så det er en fordel for partiet, siger Jerkel til Dagbladet Roskilde.

- Jeg mener, vi kan supplere hinanden rigtig godt, og jeg glæder mig til samarbejdet, siger hun.

Årsagen til, at Khader skifter kreds, er, at det har været svært for ham at forene sit familieliv med arbejdet i Østjyllands Storkreds, oplyser partiet.

- Vi har forståelse for, at Naser Khader ønsker at skifte til en større kreds, hvor han også er tættere på sin familie og sit arbejde i København, udtaler Niclas Kvernrød, formand for Aarhus Konservative Vælgerforening, i pressemeddelelsen.

Det er endnu ikke afgjort, hvem der skal efterfølge Khader som profil for De Konservative i Østjylland, hvor partiet står til at genvinde et folketingsmandat ifølge en prognose udarbejdet af professor Kasper Møller Hansen for netmediet Altinget.