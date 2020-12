Khader sneg dementi ud juleaften

Og det skete i de dage, at der udgik et dementi fra Naser Khader i ly af juleænder, litervis af sovs og familiehygge landet over.

Den konservative retsordfører på Christiansborg beklagede juleaften klokken 18.42, at han tidligere har beskyldt en forsvarsadvokat for en række urigtige påstande.

'Dementi. Jeg skal beklage, at jeg tidligere har fremsat udtalelse om at advokat Mette Grith Stage i forbindelse med merchandise i fængslerne har fået en bøde af Advokatnævnet. Det er ikke korrekt. Glædelig jul til hende og alle andre', skrev Naser Khader på Twitter.

Overfor Ekstra Bladet forklarer Naser Khader, at juledementiet fandt sted på grund af en mail fra Mette Grith Stage samme dag.

'Jeg svarede bare på hendes mail, som hun sendte i går eftermiddag (24. december, red.), hvor hun beder om dementi om bøde', skriver Naser Khader i en sms.

'Ovenikøbet beklaget'

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage godtager dementiet fra den konservative politiker.

- Jeg har med tilfredshed konstateret, at Naser Khader har dementeret og ovenikøbet også beklaget sin urigtige påstand om, at jeg skulle have fået en bøde af Advokatnævnet, siger advokaten.

Havde Naser Khader ikke taget sine beskyldninger tilbage, så kunne han formentligt se frem til en tur i retten.

- Når man offentligt fremsætter en æreskrænkende påstand, som er faktuelt forkert, så er man nødt til at tage den i sig igen, hvis man vil undgå et sagsanlæg. Sådan er det, siger Mette Grith Stage.

Stridens kerne

Dementiet udspringer af en tvist mellem Naser Khader og forsvarsadvokat Mette Grith Stage, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.

I 2014 stod Syrien-jihadisten og terrormistænkte Jacob El-Ali i Raqqa og poserede med afhuggede hoveder.

Samme år fik den danske anklagemyndighed og en dansk dommer ham varetægtsfængslet, hvorfor Jacob El-Ali forleden kom hjem til rettergang med hjælp fra sin forsvarsadvokat, Mette Grith Stage.

På de sociale medier beskyldte Naser Khader forsvarsadvokaten for at have 'importeret en stor sikkerhedsrisiko', og at hun derfor har 'et medansvar, den dag han begår terror i Danmark'.

Demokrati på armen

Det medfødte en del kritik af den konservative retsordfører, fordi alle i et demokrati har ret til et forsvar. I første omgang stod Naser Khader fast.

- Når man deltager i Islamisk Stat og står med afhuggede hoveder i Raqqa, er man en landsforræder, og så synes jeg ikke, man skal røre en finger for at hjælpe vedkommende til Danmark, sagde han.

Samtidig skrev Khader i et svar til det tidligere medlem af Folketinget for SF Özlem Cekic, at advokaten havde fået en bøde af Advokatnævnet.

Det et dette tweet, som Naser Khader nu har dementeret.

Følelserne overskyggede

Senere modtog Ekstra Bladet en uddybende kommentar fra Naser Khaders særlig rådgiver om, hvorfor Naser Khader har skrevet, at Mette Grith Stage er medansvarlig, hvis Jacob El-Ali begår terror i Danmark.

'I tilfældet her har følelserne overskygget, og jeg mener ikke, at forsvarsadvokater har et medansvar. Enhver har ret til en forsvarer´, lød det nu.

