Khaders ret: På orlov uden dokumentation

Naser Khader har som folketingsmedlem ret til at melde sig syg med fuld løn uden dokumentation

Mandag meldte de Konservatives Naser Khader sig syg med stress. Meldingen kommer efter, at Berlingske i weekenden bragte en kritisk historie om retsordførerens adfærd over for kritikere.

Og helt i henhold til Folketingets regler på området, behøver Khader ikke at indsende dokumentation for sin sygemelding.

Ekstra Bladet har spurgt Folketingets administration, om Khader har dokumenteret sin sygdom. Det skriftlige svar lyder:

- Når medlemmer sygemelder sig, erklærer de over for formanden, at de ikke kan deltage i folketingsarbejdet på grund af sygdom. Denne erklæring fungerer i praksis som en tro og love-erklæring, skriver Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S).

Formanden forventer, at orloven, der kan vare frem til næste valg, bliver godkendt tirsdag.

Fuld løn

Under sin orlov har Khader ret til fuld løn på 57.600 kroner om måneden plus et skattefrit omkostningstillæg på 5274 kroner.

Pape til Khader: Det skal ikke gentage sig

Khader er ikke den eneste, der har sygemeldt sig i kølvandet på dårlige sager.

Sidste efterår gjorde de Radikales tidligere leder, Morten Østergaard, det samme, efter at han måtte trække sig på grund af sager om sexkrænkelser.

Tidligere folketingsmedlem for de Radikale Ida Auken var også nede med stress i godt og vel et år, indtil hun i år skiftede til Socialdemokratiet. Herefter vendte hun tilbage til Christiansborg.

Regler strammet for andre

Sidste år ændrede et bredt flertal i Folketinget reglerne for, hvordan lokalpolitikere kan få sygeorlov, og hvor der blandt andet blev strammet op på dokumentationskrav.

Ekstra Bladet har spurgt Folketingets formand, om han er villig til at se på reglerne for sygemeldte folketingsmedlemmer, men det rummer mailen fra Henrik Dam Kristensen ikke svar på.