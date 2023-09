Kiær om formands-spekulation: - Jeg har total armslængde

Helsingørs konservative borgmester, Benedikte Kiær, er ufrivilligt røget ind midt i orkanens øje, efter partifællen Jakob Axel Nielsens har nævnt hende som et godt bud på fremtidens konservative leder. Hvad siger hun selv?

På spørgsmålet om, hvorvidt Helsingørs borgmester ser sig selv som den næste formand for Det Konservative Folkeparti, bedyrer hun, at posten ikke er ledig, og at hun slet ikke vil forholde sig til den slags spekulationer

Benedikte Kiær er ufrivilligt røget ind midt i orkanens øje, efter partifællen Jakob Axel Nielsens har nævnt hende som et godt bud på fremtidens konservative leder.

Den tidligere konservative sundhedsminister Jakob Axel Nielsen er en af flere tidligere topfolk i partiet, som offentligt har kritiseret Søren Pape Poulsens partilinje. Han er imidlertid den første, som har nævnt et alternativt bud på formandsposten. Eller som han formulerede det i Berlingske:

- Men lige nu føler jeg mig ikke omfavnet, og min analyse er, at det ikke er mig, der har flyttet mig. Det er partiet, der har flyttet sig. Og jeg håber da, at jeg kan komme til at blive omfavnet igen, så derfor fastholder jeg mit medlemskab, sagde Jakob Axel Nielsen.

Annonce:

- Og nu får du mig ikke til at blande mig i alle mulige personspørgsmål, men skulle der komme en formand, der hed Benedikte Kiær, tror jeg da, at jeg ville føle mig omfavnet. Uden at det er noget, jeg har talt med hende om.

Benedikte Kiær givet et kort interview til Sjællandske Medier, og til Ekstra Bladet kommenterer hun nu, at hendes navn er blevet nævnt:

Ikke ytringspligt

- Den kritik, som Jakob Axel går ud med, er du enig i den?

- Det vil jeg ikke ind i. Det vil jeg slet ikke. Jeg vil slet ikke ind i alt det der rod. Det gider jeg ikke. Nej.

Artiklen fortsætter ...

Benedikte Kiær kommenterer nu på spekulationerne om, hvorvidt hun er kandidat til at blive konservativ formand. Arkivfoto: Jan Sommer

- Må jeg spørge, hvorfor du ikke vil kommentere på det?

- Nej. Nej. Slet ikke. Jeg vil slet ikke. Nej. Der er ytringsfrihed, men der er ikke ytringspligt, og jeg vil slet ikke ind i alt det der frem og tilbage og begynde at vurdere den ene frem for den anden. Det vil jeg ikke. Niks.

- Var du orienteret om, at han nævnte dit navn?

- NEJ, det står sådan set også i Berlingske Tidende.

- Hvad siger du til, at han har sendt dig ind i …

Annonce:

- Det synes jeg selvfølgelig ikke er særlig sjovt, for så ringer du og stiller mig nogle spørgsmål. Det er derfor, at jeg har total armslængde. Jeg vil slet ikke ind i det der.

PUNKTUM

- Uanset hvad man siger, bliver man vendt og drejet i en eller anden sammenhæng.

- Du kan jo bare sige, hvad du mener.

- Vi har en formand. Stillingen er ikke ledig. Man render heller ikke rundt og er kandidat. I øvrigt er jeg borgmester i Helsingør Kommune, og det er jeg sådan set meget glad ved. PUNKTUM. Ikke mere.

Artiklen fortsætter ...

Jacob Axel Nielsen er den første af de tidligere, kritiske topfolk, der sætter navn på en afløser for Pape. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

- Det lyder lidt ligesom, når Mette Frederiksen svarer på, om hun er kandidat til en Nato-toppost …

- Nu går du ind i den der, ikke … altså, jeg vil ikke ind i det. Så bliver jeg spurgt, om jeg kan garantere, at jeg er borgmester i Helsingør i de næste årtier.

- Derfor kunne det jo godt være, at du gik med en drøm om at blive formand …

- Igen: Der er en formand. Der er ikke nogen ledig post. Jeg er ikke kandidat. Jeg er borgmester. Det er jeg glad ved.

- Men det lyder, som om du holder døren åben?

Annonce:

Holder ikke nogen dør åben

- Nej, jeg holder slet ikke nogen dør åben. Jeg har bare svaret på det der, og jeg vil ikke svare mere. Nu skal jeg videre og i gang med mit budget, for jeg skal til at spare mange millioner, og det er det, som jeg faktisk bruger min tid på i øjeblikket. Og ikke bliver udfrittet i alle mulige hjørner og kvadrater. Jeg vil ikke bidrage til denne fest. Hverken på den ene eller den anden måde.

- Det kunne jo også være en anledning til at bakke Søren Pape op og gå imod de kritikere, der har været …

- Jeg har lige været med til hovedbestyrelsesmøde og været med til at opstille ham som formand til landsrådet. Hallo.

- Men når Jakob Axel …

- Men jeg vil ikke ind i Jakob Axel Nielsens kommentarer. Han har ikke ringet til mig før, han har ikke informeret mig om det. Jeg synes, at det er træls, og det har jeg også sagt. Punktum. Nu skal jeg i gang med mit budget.