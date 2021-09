Kim C: Pia skal ikke være formand igen

Pia Kjærsgaards tid har været der.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis mangeårige profil i Folketinget, Kim Christiansen, da Ekstra Bladet møder ham uden for kongressalen i Herning, mens Kristian Thulesen Dahl holdt sin tale inde bag døren.

- Vi har en glimrende formand 8Kristian Thulesen Dahl, red.), så den debat deltager jeg ikke i, indleder Kim Christiansen.

- Flere har ellers peget på, at Pia Kjærsgaard skal overtage formandsposten?

- Pia har været helt fantastisk for Dansk Folkeparti. Pia har været der, og det skal hun have lov til at nyde. Hun skal ikke være formand for Dansk Folkeparti. Det vil være at træde et skridt tilbage, uddyber han.

Pia Kjærsgaard til Dansk Folkepartis årsmøde i Herning. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Pia Kjærsgaard var ikke trådt mange skridt ind i kongres-centret, før hun slog fast, at Kristian Thulesen Dahl 'skal levere' ved næste kommunalvalg, og hvor hun ikke afviste at stille op som formand på et tidspunkt længere nede ad vejen.

- Mangler man ikke at høre fra Pia Kjærsgaard, at hun helt klart afviser at ville være formand?

- Ja, helt klart, siger Kim Christiansen.

- For hvis vi skal have lagt det her formands-snak ned. så kan hun være med til at gøre det. Og den her snak gavner ikke nogen. Det skal ikke blive ved, siger han.

