Kim C. bøjer sig efter kritik: Nu betaler han sin gæld

Dansk Folkepartis Kim Christiansen vil nu alligevel betale sygedagpenge til sin tidligere medarbejder på restaurant, Á Porta, i Mariager Christinna Jereminsen. Det har han ellers nægtet siden august.

- Den sag er for mit vedkommende ude af verden. Vi har sammen med Horesta fundet en løsning, og vil sende et tilbud om at betale sygedagpenge, siger Kim Christiansen til Avisen.dk.

Som Ekstra Bladet beskrev fredag afviste Kim Christiansen at følge loven om sygedagpenge, da hans 23-årige medarbejder blev syg i august.

Derfor ville 3F på vegne af Christinna Jereminsen stævne medlemmet af Folketinget for 15.500 kroner i manglende sygedagpenge.

Kim Christiansen ejer Á Porta sammen med sin hustru Pia Adelsteen, der også sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti.

For Ekstra Bladet har adjunkt Christian Højer Schjøler, der forsker i arbejdsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, gennemgået 23-årige Christinna Jereminsens ansættelseskontrakt med restaurant, Á Porta.

Han slår fast, at Kim Christiansen har pligt til at betale sygedagpengene.

- Jeg kan ikke rigtig se nogen grund til, at han kan slippe udenom den såkaldte ’arbejdsgiverperiode’ og nægte at udbetale sygedagpenge indtil hendes fratræden. Hun overholder tydeligvis beskæftigelseskravet i loven, siger han.

