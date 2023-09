Kim Jong-un varmer op til våbenbidrag til Ruslands krig

Nordkoreas leder Kim Jong-uns besøg i Rusland og kommende møde med dets præsident, Vladimir Putin, viser klart den 'strategiske vigtighed' af forholdet mellem de to lande.

Det siger Kim ifølge det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA onsdag.

Den nordkoreanske leder krydsede i de tidlige morgentimer lokal tid grænsen mellem Nordkorea og Rusland, da han med et privat tog trillede ind i Khasan, en mindre russisk bosættelse på nordbredden af floden Tumen.

Han skal senere på sit statsbesøg mødes med Putin, hvor der i Vesten er frygt for, at Kim Jong-un vil love at bidrage med våben til den russiske krig i Ukraine.

- Kim Jong-un siger, at hans besøg i Rusland ... er en klar manifestering af, at Det Koreanske Arbejderparti og den nordkoreanske regering prioriterer den strategiske vigtighed af forholdet mellem Nordkorea og Rusland, skriver KCNA.

Nyhedsbureauet har i forbindelse med sine artikler om statsbesøget udgivet billeder, der viser Kim Jong-un ankomme i Khasan. Her blev han mødt af højtstående russiske embedsmænd, flere fra centraladministrationen i Moskva.

Han blev også mødt af Ruslands minister for naturressourcer, Aleksandr Kozlov.

Hvor han er taget hen, efter at han er ankommet i Rusland, står ikke umiddelbart klart. Der foreligger endnu ingen officielle meldinger om, præcist hvor og hvornår han skal mødes med Putin.

Det japanske nyhedsbureau Kyodo citerer dog en unavngiven russisk embedsmand for, at de mødes onsdag eftermiddag på Ruslands rumaffyringsstation i den østlige del af landet, Kosmodrom Vostotsjnyj.

Turen til Rusland er Kim Jong-uns første i næsten fire år, skriver KCNA. Det er desuden hans første udenlandsbesøg, siden coronapandemien tog sit greb i verden og fik en lang række lande til at lukke deres grænser.

Ifølge nyhedsbureauet sker besøget nu for at genopfriske forholdet mellem Rusland og Nordkorea på et 'friskt og højere niveau'.