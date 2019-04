Kina kræver skjult panda-obduktion

Så ankom de to pandaer Mao Sun og Xing Er til København.

Det skete ved en ceremoni i den historiske Vilhelm Lauritzen-terminal. SAS-flyet, der til lejligheden var blevet døbt Panda2, satte hjulene på landingsbanen klokken kvart i syv torsdag aften.

Med flyet fra Kina var Bengt Holst, videnskabelig direktør i Københavns Zoo.

Han fortalte, at de nuttede bjørnene havde det godt efter den lange rejse. Han var rørt. Det var simpelthen det største øjeblik i hans 36 år i Zoo, fortalte han.

Alle kunstens regler

Bengt Holst blev verdenskendt, da han i 2014 forsvarede den offentlige obduktion af giraffen Marius. Samme skæbne vil dog aldrig komme til at overgå de sort-hvide bjørne fra Kina, forsikrede han Ekstra Bladets udsendte medarbejder.

- Hvis gud forbyde det, at en af de her pandaer dør i Danmark, vil den så blive obduceret offentligt ligesom giraffen Marius?

- Nej, det vil den ikke blive. Det er et kinesisk krav. Det er dem, der bestemmer, hvad der skal ske med den. De skal være med til obduktionen, og den skal laves efter alle kunstens regler.

- Vi får muligvis mulighed for at gøre det her. Eller også bliver det gjort i Kina. Men det er en teoretisk mulighed, vi slet ikke tænker på, sagde Bengt Holst.

Få det første glimt af pandaerne på dansk jord. Video/redigering: Ritzau Scanpix/Signe Skov.

Penge på lort

Christian Higraff, kommerciel direktør i Zoo, var også tilstede ved den store velkomst.

Han forventer mange ekstra gæster i sin zoologiske have, når pandaerne bliver installeret - et forsigtigt bud er plus 15 procent oven i de 1,2 mio. årlige gæster. Dertil kommet afledte indtægter på mad og drikke samt salg i pandashoppen.

En panda spiser så meget bambus, at den producerer ca. ti kg. afføring i døgnet. Derfor vil det være oplagt, at Zoo - som man gør i Kina - fremstiller og sælger lukusservietter og toiletpapir af den megen pandafæces, forklarede Christian Higraff:

- Vi udnytter allerede elefantlort, som er et stort trækplaster i vores laboratorium.

Bengt Holst fortæller om pandaernes nye liv og mulige efterliv i København. Foto: Liselotte Sabroe/RitzauScanpix

Sådan så det ud, da Zoo i 2014 obducerede giraffen Marius. Se de kære børns kølige reaktion. Arkivfoto: Rasmus Flindt Pedersen/RitzauScanpix

På maven for Kina

Der var varslet protest mod Danmarks knæfald for Kina ved lufthavnen. Men kun en håndfuld demonstraner mødte op.

Anders Højmark Andersen, formand for Støttekomiteen for Tibet, var én af de få.

- Danmark har bøjet sig for meget for Kina for at få pandaerne til landet. Glemt vores kritiske rolle og gået på kompromis med vores værdier.

- Vi har ligget på maven for Kina siden 2009, da vi anerkendte Tibet som en del af Kina.

- Vi så det med Tibet-sagen, hvor myndighederne forhindrede os i at udøve vores demokratiske ret til at demonstrere og vise tibetflag, sagde Anders Højmark Andersen.

Usikkerhed om Lama

Regeringen havde til lejligheden udnævnt Jakob Ellemann-Jensen til pandaminister. Men så snart snakken faldt på storpolitik, så blev han lang i spyttet.

Så det er fortsat usikkert, om Tibets religiøse førstemand, Dalai Lama, kan komme til Danmark de næste 15 år, hvor Kina har udlånt pandabjørnene til Danmark.

- Men jeg tror ikke, at det har så meget med pandaerne at gøre. Jeg tror, der er plads til begge dele. Og nu er det ikke så længe siden, at jeg mødtes med ham. Det var i et folketingsudvalg. Jeg mener, at det var i 2014, forklarer Ellemann-Jensen.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) var torsda forfremmet til pandaminister. Her ses han sammen med den kinesiske ambassadør i Danmark, H.E. Fr. Deng Ying. Foto: Liselotte Sabroe/RitzauScanpix

