Kinesiske kampfly provokerer inden ventet Pelosi-besøg

Flere kinesiske kampfly har tirsdag fløjet tæt på den sølinje, der ligger i midten af Taiwanstrædet, der er havet mellem Taiwan og Kina.

Det siger en kilde, der er blevet briefet om hændelsen, til nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, mens spændingerne i området er høje, fordi formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, ventes at besøge Taiwan.

Kilden siger også, at flere kinesiske krigsskibe har opholdt sig tæt på den uofficielle skillelinje siden mandag, og at Taiwan har sendt et fly på vingerne for at overvåge situationen.

Både de kinesiske kampfly og krigsskibe 'klemte' sig tæt på linjen tirsdag morgen, siger kilden, der kalder Kinas handlinger 'meget provokerende'.

Sædvanligvis krydser luftfartøjer fra både Kina og Taiwan ikke linjen.

Efter nyheden om det kinesiske kampfly udtaler Taiwans forsvarsministerium ifølge Reuters, at de har helt styr på aktiviteter nær Taiwan, og at de vil indsætte styrker som en reaktion på trusler fra fjenden.

Reuters' kilde siger desuden, at kinesiske kampfly flere gange udførte taktiske manøvrer, hvor de kortvarigt i luften fløj på den uofficielle skillelinje og derefter fløj tilbage til den kinesiske side af strædet.

Taiwan, der ligger øst for Kina, betragter sig selv som en selvstændig stat med sin egen valuta og sit eget politiske og retlige system.

Kina betragter Taiwan som en del af sit territorium. Som følge af spekulationerne har Kina gentagne gange advaret Pelosi mod at besøge østaten.

Det er ikke officielt bekræftet, at Nancy Pelosi tager til Taiwan, men en person, der kender til hendes kalender siger til Reuters, at hun skal mødes med Taiwans præsident, Tsai Ing-Wen, onsdag, så det er muligt, at hun kommer til Taiwan onsdag.

Den taiwanske avis Liberty Times skriver, at Pelosi kommer til østaten tirsdag klokken 22.20 lokal tid, som er klokken 16.20 dansk tid.

Taiwans udenrigsministerium har sagt, at man ikke har nogen kommentar til Pelosis rejseplaner, og Det Hvide Hus siger, at hun har lov til at tage til Taiwan uden at bekræfte, at besøget finder sted.